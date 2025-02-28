Вячеслав Дусмухаметов: «За этот сериал мы попадем в рай»

«За этот сериал мы попадем в рай»Известный продюсер о том, почему нужно снимать меньше сериалов и что считает главной составляющей успешного проекта
Сериалы «Универ» и «Интерны», запущенные в 2008 и 2010 гг. на канале ТНТ, оказались в числе первых оригинальных ситкомов на российском ТВ, которые смогли добиться успеха у зрителя. Тогда как конкуренты – «Моя прекрасная няня», «Счастливы вместе» и т. д. – были адаптациями зарубежных франшиз. Создатель «Универа» и «Интернов» Вячеслав Дусмухаметов позднее продюсировал комедийное шоу Comedy Woman и дилогию «Холоп». А в 2022 г. основал компанию Norm Production, которая выпускает сериалы в самых разных жанрах, среди ее недавних премьер – триллер «Калимба», роуд-муви «Юг» и драмеди «Секс. До и после».
Уже в 2010-х Дусмухаметов учредил компанию Medium Quality и стал одним из первых больших продюсеров, начавших производить контент для YouTube. Среди наиболее известных проектов Medium Quality – Big Russian Boss Show, «Внутри Лапенко», «Что было дальше», «Натальная карта», «Большое шоу», «Тейбл тайм» и др. В конце 2024 г. продюсер продал свою долю в Medium Quality партнеру – VK.
В интервью «Ведомостям» Вячеслав Дусмухаметов рассказывает, почему вышел из капитала Medium Quality, а также объясняет свой интерес к некомедийным жанрам и анонсирует новое направление Norm Production – производство полнометражных фильмов.