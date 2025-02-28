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Вячеслав Дусмухаметов: «За этот сериал мы попадем в рай»

Известный продюсер о том, почему нужно снимать меньше сериалов и что считает главной составляющей успешного проекта
Мария Истомина
Продюсер Вячеслав Дусмухаметов
Продюсер Вячеслав Дусмухаметов / Андрей Гордеев / Ведомости

Сериалы «Универ» и «Интерны», запущенные в 2008 и 2010 гг. на канале ТНТ, оказались в числе первых оригинальных ситкомов на российском ТВ, которые смогли добиться успеха у зрителя. Тогда как конкуренты – «Моя прекрасная няня», «Счастливы вместе» и т. д. – были адаптациями зарубежных франшиз. Создатель «Универа» и «Интернов» Вячеслав Дусмухаметов позднее продюсировал комедийное шоу Comedy Woman и дилогию «Холоп». А в 2022 г. основал компанию Norm Production, которая выпускает сериалы в самых разных жанрах, среди ее недавних премьер – триллер «Калимба», роуд-муви «Юг» и драмеди «Секс. До и после».

Уже в 2010-х Дусмухаметов учредил компанию Medium Quality и стал одним из первых больших продюсеров, начавших производить контент для YouTube. Среди наиболее известных проектов Medium Quality – Big Russian Boss Show, «Внутри Лапенко», «Что было дальше», «Натальная карта», «Большое шоу», «Тейбл тайм» и др. В конце 2024 г. продюсер продал свою долю в Medium Quality партнеру – VK.

В интервью «Ведомостям» Вячеслав Дусмухаметов рассказывает, почему вышел из капитала Medium Quality, а также объясняет свой интерес к некомедийным жанрам и анонсирует новое направление Norm Production – производство полнометражных фильмов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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