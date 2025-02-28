Вячеслав Дусмухаметов: «За этот сериал мы попадем в рай»

Сериалы «Универ» и «Интерны», запущенные в 2008 и 2010 гг. на канале ТНТ, оказались в числе первых оригинальных ситкомов на российском ТВ, которые смогли добиться успеха у зрителя. Тогда как конкуренты – «Моя прекрасная няня», «Счастливы вместе» и т. д. – были адаптациями зарубежных франшиз. Создатель «Универа» и «Интернов» Вячеслав Дусмухаметов позднее продюсировал комедийное шоу Comedy Woman и дилогию «Холоп». А в 2022 г. основал компанию Norm Production, которая выпускает сериалы в самых разных жанрах, среди ее недавних премьер – триллер «Калимба», роуд-муви «Юг» и драмеди «Секс. До и после».