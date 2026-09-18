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Главная / Стиль жизни / Интервью /

Александр Войтинский: «Моя миссия – доносить смыслы через эмоции»

Режиссер нового «Мамонтенка» о приходе в анимацию, ИИ и смене поколений в шоу-бизнесе
Николай Корнацкий
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Один из создателей группы «Тату» и основатель группы «Звери» – Александр Войтинский уже без малого два десятка лет работает в кино. Его режиссерский дебют – «Черная молния» (2009), первая российская супергероика. Большим хитом стала и фантастическая комедия «Призрак» (2015) – один из лучших фильмов первой, еще доковидной волны семейного кино. Несколько особняком в фильмографии Войтинского располагается разве что второй сезон «Метода» (2020) – продолжение кровавого триллера про охотника на маньяков Родиона Меглина.

А теперь Войтинский снял мультфильм. 1 октября в прокат выходят полнометражные «Приключения мамонтенка. В поисках мамы», вдохновленные советской короткометражкой «Мама для мамонтенка» (1981). Новая версия сохранила ту же завязку – проснувшись посреди ледяной пустыни, пушистый детеныш отправляется на поиски мамы в Африку. Только теперь ему компанию составит птенец Тупик, юный рэпер, мечтающий выиграть музыкальный конкурс у подножия Килиманджаро.

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