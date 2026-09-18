Александр Войтинский: «Моя миссия – доносить смыслы через эмоции»

Один из создателей группы «Тату» и основатель группы «Звери» – Александр Войтинский уже без малого два десятка лет работает в кино. Его режиссерский дебют – «Черная молния» (2009), первая российская супергероика. Большим хитом стала и фантастическая комедия «Призрак» (2015) – один из лучших фильмов первой, еще доковидной волны семейного кино. Несколько особняком в фильмографии Войтинского располагается разве что второй сезон «Метода» (2020) – продолжение кровавого триллера про охотника на маньяков Родиона Меглина.