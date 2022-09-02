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«Котел алхимика»: видеть, слышать, ощущать

В Пушкинском музее открылась выставка – исследование механизмов восприятия мира
Вячеслав Суриков , критик

В основе концепции выставки в Пушкинском музее очевидный, но до сих пор не осознанный в полной мере тезис: мы видим не только глазами. Финальный образ выстраивает ум, пользуясь при этом всей информацией, которая к нему поступает. А поступает она не только через глаза. Все, что мы слышим или ощущаем, уточняет визуальные впечатления. Но слух и прикосновения могут не только дополнить зрение – они могут его заменить. Это альтернативный способ восприятия мира умом, в котором, как в тигле, одна информация переплавляется с другой и порождает образ мира.

«Котел алхимика» – название работы мастера немецкого постмодернизма Зигмара Польке. В ней он подвергает сомнению зрительный способ восприятия мира как абсолютный. Один из лейтмотивов выставки – слепота не как ущербность, а как другой режим существования, в котором отсутствие зрения компенсируется обостренностью восприятия мира другими органами чувств. Организм перестраивается и начинает извлекать информацию об окружающей реальности всеми возможными способами. Он также выстраивает ее образ в уме, и этот образ может быть не менее ярким, чем созданный с помощью глаз.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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