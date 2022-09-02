«Котел алхимика»: видеть, слышать, ощущать

В основе концепции выставки в Пушкинском музее очевидный, но до сих пор не осознанный в полной мере тезис: мы видим не только глазами. Финальный образ выстраивает ум, пользуясь при этом всей информацией, которая к нему поступает. А поступает она не только через глаза. Все, что мы слышим или ощущаем, уточняет визуальные впечатления. Но слух и прикосновения могут не только дополнить зрение – они могут его заменить. Это альтернативный способ восприятия мира умом, в котором, как в тигле, одна информация переплавляется с другой и порождает образ мира.