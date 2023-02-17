«Двадцать третий»: драма безвременья в жанре кабаре

«Двадцать третий»: драма безвременья в жанре кабареВ «Мастерской Петра Фоменко» состоялась премьера постановки по роману Ремарка «Черный обелиск»
Евгений Каменькович, художественный руководитель «Мастерской Петра Фоменко», часто выбирает для постановки сложные многофигурные романы, которые прежде ставили редко или вовсе никогда. Это «Дар» по Владимиру Набокову, «Улисс» Джеймса Джойса, «Самое важное» по роману «Венерин волос» Михаила Шишкина. В основе спектакля «Двадцать третий» – произведение Эриха Марии Ремарка «Черный обелиск», во многом автобиографическое. Дополняют сюжет постановки фрагменты из его же «Возвращения» и «Гимна коктейлю».
Текст романа адаптировали для сцены артисты театра – Владимир Топцов (в спектакле сыграл владельца погребальной конторы Кроля; известен по постановкам «Театральный роман», «Бесприданница», «Мамаша Кураж» и др.), который и предложил его театру, а также Юрий Буторин (здесь – молодой немец Людвиг Бодмер, работающий в конторе Кроля; его можно увидеть в спектаклях «Мой Брель», «Молли Суини», «Рыжий» и др.). Это не первая их совместная затея: много лет на Старой сцене с успехом идут «Тополя» по рассказу Вампилова, где Топцов и Буторин выступили как авторы идеи, режиссеры и исполнители ролей.