«Двадцать третий»: драма безвременья в жанре кабаре

Текст романа адаптировали для сцены артисты театра – Владимир Топцов (в спектакле сыграл владельца погребальной конторы Кроля; известен по постановкам «Театральный роман», «Бесприданница», «Мамаша Кураж» и др.), который и предложил его театру, а также Юрий Буторин (здесь – молодой немец Людвиг Бодмер, работающий в конторе Кроля; его можно увидеть в спектаклях «Мой Брель», «Молли Суини», «Рыжий» и др.). Это не первая их совместная затея: много лет на Старой сцене с успехом идут «Тополя» по рассказу Вампилова, где Топцов и Буторин выступили как авторы идеи, режиссеры и исполнители ролей.