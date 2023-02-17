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«Двадцать третий»: драма безвременья в жанре кабаре

В «Мастерской Петра Фоменко» состоялась премьера постановки по роману Ремарка «Черный обелиск»
Ксения Стольная , критик

Евгений Каменькович, художественный руководитель «Мастерской Петра Фоменко», часто выбирает для постановки сложные многофигурные романы, которые прежде ставили редко или вовсе никогда. Это «Дар» по Владимиру Набокову, «Улисс» Джеймса Джойса, «Самое важное» по роману «Венерин волос» Михаила Шишкина. В основе спектакля «Двадцать третий» – произведение Эриха Марии Ремарка «Черный обелиск», во многом автобиографическое. Дополняют сюжет постановки фрагменты из его же «Возвращения» и «Гимна коктейлю».

Текст романа адаптировали для сцены артисты театра – Владимир Топцов (в спектакле сыграл владельца погребальной конторы Кроля; известен по постановкам «Театральный роман», «Бесприданница», «Мамаша Кураж» и др.), который и предложил его театру, а также Юрий Буторин (здесь – молодой немец Людвиг Бодмер, работающий в конторе Кроля; его можно увидеть в спектаклях «Мой Брель», «Молли Суини», «Рыжий» и др.). Это не первая их совместная затея: много лет на Старой сцене с успехом идут «Тополя» по рассказу Вампилова, где Топцов и Буторин выступили как авторы идеи, режиссеры и исполнители ролей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных