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«Накануне»: парад зла

Николай Рощин поставил в «Сатириконе» пьесу Горького как трагический фарс про разложение семьи и общества
Наталья Витвицкая , критик

Дебют Николая Рощина в театре «Сатирикон» случился оглушительный. Пьеса Максима Горького «Егор Булычев и другие» – о крушении семьи умирающего купца накануне русской революции – в режиссерском прочтении превратилась в роскошный и мрачный гиньоль и антимистерию. Рощин обострил на сцене ощущение предела жизни, заставив Константина Райкина играть Горького как Шекспира. Его Булычев – это русский король Лир, оценивающий собственную жизнь перед смертью. И делающий неутешительный вывод: «Гаврило-архангел конец миру трубит».

Рощин – мрачный режиссер, умело обращающийся с непростой темой агонизирующего мира и человека в нем. Его «Дети солнца» (Александринский театр), недавние «Самоубийца» и «Дон Кихот» (МХТ им. Чехова) именно об этом. Горький написал своего «Булычева» в 1931 г., однако время действия в его пьесе – 1917 год, когда революционный контекст диктовал миллионы судеб.

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