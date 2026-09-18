«Неизвестная женщина»: анатомия послевоенного двуличия

«Неизвестная женщина»: анатомия послевоенного двуличияНа Венецианском кинофестивале главную награду получил фильм датской постановщицы Май эль-Туки
Триумф драмы «Неизвестная женщина» на 83-м Венецианском кинофестивале, где картина завоевала «Золотого льва», а исполнительница главной роли Матильда Арсель – Кубок Вольпи за женскую роль, выглядит закономерным шагом для современного европейского кино. И одновременно – логичным выбором жюри, которое возглавляла актриса и режиссер Мэгги Джилленхол. Датская постановщица египетского происхождения Май эль-Туки (единственная режиссер-женщина в Основном конкурсе этого фестиваля) взялась за одну из самых неудобных и замалчиваемых страниц европейской истории, превратив ее в напряженный психологический триллер о выживании, телесности и власти.
Действие фильма «Неизвестная женщина» (Kvinde Ukendt) разворачивается в первые месяцы после Второй мировой войны, когда Европа праздновала освобождение от нацистской оккупации. В центре сюжета – молодая гувернантка Мари (Матильда Арсель), которая готовится стать женой своего состоятельного работодателя, немолодого вдовца Кристиана. Мужчина владеет компанией по производству перчаток и неплохо заработал во время оккупации. Однако для Мари этот брак – не история любви и не просто социальный лифт, а отчаянная попытка обезопасить себя. Во время войны у нее были интимные отношения с немецким солдатом. Таких женщин в то время ждал жестокий самосуд – публичный позор, бритье налысо, часто – физическая расправа и буквальное исключение из социальной жизни страны. Это была настоящая эпоха «охоты на ведьм». Поэтому, когда Мари случайно встречает мужчину из родной деревни, а он начинает шантажировать ее, грозя раскрыть постыдный секрет, героиня оказывается в непростой для себя ситуации.