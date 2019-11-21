«Просвещение» подало иск к властям Ингушетии из-за долга за поставки учебников

«Просвещение» ранее требовало в суде и более крупные суммы. В январе 2018 г. это издательство подало иск к конкуренту — «Вентана-Граф» на рекордную для рынка сумму – 3,7 млрд руб. Предметом иска стало использование «Вентана-Графом» товарного знака «Федеральный государственный образовательный стандарт». В сентябре этого года «Просвещение» отозвало иск к «Вентана-Граф». Стороны договорились о мирном урегулировании конфликта, на каких условиях — не раскрывалось.