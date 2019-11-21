«Просвещение» подало иск к властям Ингушетии из-за долга за поставки учебников
Издательство «Просвещение» подало иск к Минобразования и Минфину Ингушетии, следует из картотеки арбитражных дел. Сумма иска, как указано с базе данных «СПАРК-Интерфакс», составляет около 167 млн руб. «Просвещение» намерено взыскать через суд задолженность по госконтракту на поставку учебной литературы, который был заключен с Минобразования республики в апреле 2016 года, уточнил «Ведомостям» представитель издательства.
«Просвещение» — крупнейшее издательство учебной литературы с долей рынка 42%, у ближайшего конкурента — корпорации «Российский учебник» (входят издательства «Вентана-Граф» и «Дрофа») — 30%, еще 28% делят между собой небольшие издательства. Весь рынок в 2018 г. составил, по данным «Эксмо-АСТ», 26 млрд. руб.
«Просвещение» ранее требовало в суде и более крупные суммы. В январе 2018 г. это издательство подало иск к конкуренту — «Вентана-Граф» на рекордную для рынка сумму – 3,7 млрд руб. Предметом иска стало использование «Вентана-Графом» товарного знака «Федеральный государственный образовательный стандарт». В сентябре этого года «Просвещение» отозвало иск к «Вентана-Граф». Стороны договорились о мирном урегулировании конфликта, на каких условиях — не раскрывалось.