Крупнейшая российская издательская группа избавляется от учебников
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О переговорах по продаже специализирующейся на выпуске учебной литературы корпорации «Российский учебник» в интервью «Ведомостям» рассказал контролирующий акционер и президент «Эксмо-АСТ» Олег Новиков. Издательская группа готова продать свой учебный бизнес за 6,25 млрд руб. (годовая выручка корпорации без учета НДС). Новиков отказался назвать потенциального покупателя, сославшись на то, что договоренности не финализированы.
Российский рынок учебной литературы, по данным «Эксмо-АСТ», в 2018 г. составил 26 млрд руб. Лидер рынка с долей 42% – издательство «Просвещение» (его акционеры – Владимир Узун и Олег Ткач), доля принадлежащей «Эксмо-АСТ» корпорации «Российский учебник» – 30%, оставшиеся порядка 18% делят между собой небольшие издательства. «Эксмо-АСТ» вышла на рынок учебников в 2014 г., купив два крупных издательства, выпускающих учебники, – «Дрофу» и «Вентана-Граф». В 2017 г. на их базе была создана корпорация «Российский учебник», в состав которой также вошло издательство «Астрель».
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