Бизнес / Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4818 от 23.05.2019 под заголовком: Русское поле конопли

На рынок легальной марихуаны выходят бизнесмены из России

Смягчение законодательства во многих странах мира создало рынок на десятки миллиардов долларов

Мало кто знает, что одним из основных элементов композиции главного фонтана ВДНХ – «Дружба народов» – является конопля. Ее кусты вместе с пшеницей и подсолнухами образуют в центре сооружения гигантский сноп, окруженный фигурами девушек – символов союзных республик в составе СССР. До революции Россия была одним из ведущих в мире экспортеров конопляного сырья, а посевы конопли в СССР в 1930-е гг. составляли почти 1 млн га. Это всего в 27 раз меньше площади посевов под пшеницу в современной России. Из конопли делали ткани, канаты, веревки и парусину.

Сейчас посевы конопли в России не сыскать и днем с огнем – по состоянию на конец 2018 г. их площадь составляла микроскопические 8000 га. Ведь коноплю у нас разрешено выращивать только для промышленного использования, да и то с большими ограничениями, а ее сорт с высоким содержанием психоактивного вещества тетрагидроканнабинола – каннабис, в просторечии именуемый марихуаной, запрещен.

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