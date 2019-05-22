На рынок легальной марихуаны выходят бизнесмены из России

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Центральным элементом построенного в 1954 г. фонтана «Дружба народов» на ВДНХ является гигантский сноп из пшеницы, конопли и расположенных под ней подсолнухов Андрей Гордеев / Ведомости

Мало кто знает, что одним из основных элементов композиции главного фонтана ВДНХ – «Дружба народов» – является конопля. Ее кусты вместе с пшеницей и подсолнухами образуют в центре сооружения гигантский сноп, окруженный фигурами девушек – символов союзных республик в составе СССР. До революции Россия была одним из ведущих в мире экспортеров конопляного сырья, а посевы конопли в СССР в 1930-е гг. составляли почти 1 млн га. Это всего в 27 раз меньше площади посевов под пшеницу в современной России. Из конопли делали ткани, канаты, веревки и парусину.

Сейчас посевы конопли в России не сыскать и днем с огнем – по состоянию на конец 2018 г. их площадь составляла микроскопические 8000 га. Ведь коноплю у нас разрешено выращивать только для промышленного использования, да и то с большими ограничениями, а ее сорт с высоким содержанием психоактивного вещества тетрагидроканнабинола – каннабис, в просторечии именуемый марихуаной, запрещен.