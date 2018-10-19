Легализация марихуаны в Канаде – интересный эксперимент для многих стран

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По канадскому закону взрослые смогут приобретать марихуану для личного пользования у авторизованных продавцов и иметь при себе около 30 г в общественных местах David Dermer / AP

Канада в среду, 17 октября, стала первой крупной страной, легализовавшей употребление марихуаны в рекреационных целях. Ранее это сделали только восемь штатов США, американский округ Колумбия и Уругвай. Поэтому решение канадских властей может стать поворотным моментом для зарождающейся отрасли, если Канада продемонстрирует остальным западным странам, что ее можно эффективно регулировать. Вместе с тем из-за нехватки легальных поставщиков и других сложностей черный рынок вряд ли исчезнет в ближайшем будущем.

Позиция властей

Медицинское использование марихуаны стало законным в Канаде в 2001 г. Ее полная легализация была одним из предвыборных обещаний нынешнего премьер-министра страны Джастина Трюдо в 2015 г. Он утверждал, что это лучший способ бороться с нелегальной продажей марихуаны и ее употреблением среди молодежи. Но критики в этом сомневаются. «Учитывая изученные и еще неизвестные риски для здоровья, любое увеличение рекреационного употребления марихуаны после ее легализации, будь то взрослыми или молодыми людьми, будет считаться провалом» этой идеи, пишет издание Canadian Medical Association Journal.