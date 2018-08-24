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СМИ узнали об интересе производителя Baileys к созданию напитков с марихуаной

Британский производитель спиртных напитков Diageo ведет переговоры как минимум с тремя производителями марихуаны. Об этом сообщает телеканал BNN Bloomberg (партнерский проект канадской Bell Media и Bloomberg) со ссылкой на людей, «близких к ситуации».

Diageo провел встречи с представителями компании в прошлом месяце, отмечает BNN Bloomberg. По данным телеканала, британская компания рассматривает возможные инвестиции или создание партнерства для приготовления напитков с марихуанной. На какой стадии сейчас переговоры – неизвестно. Один из собеседников сказал, что сделка может быть заключена уже скоро, другой уточнил, что это займет несколько месяцев.

Представитель Diageo отказался от комментариев, но уточнил, что компания «мониторит эту сферу пристально». Летом сенат Канады принял закон о легализации продажи и употребления марихуаны. Он вступит в силу осенью. По мере расширения доступа к марихуане ожидается дальнейшее давление на продажи алкоголя, приводит BNN Bloomberg слова аналитика Cowen and Company Вивьен Азер.

Diageo – крупнейший в мире производитель спиртных напитков. Компании принадлежат бренды Johnnie Walker, J&B, White Horse, Baileys, Captain Morgan, Guinness и др.

В 2016 г. Diageo впервые занялся безалкогольными напитками. Тогда компания инвестировала в британского производителя напитков из трав.

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