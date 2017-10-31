Американский дистрибутор пива Corona инвестировал в канадского производителя конопли

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Пивовары прикурят траву David Ryder / Bloomberg

Дистрибутор пива Corona на рынке США – Constellation Brands подписала соглашение о покупке 9,9% канадского производителя конопли Canopy Growth и планирует наладить выпуск напитков с добавлением марихуаны. Canopy Growth – крупнейший в мире производитель конопли, акции которого торгуются на бирже: его рыночная капитализация – 2,2 млрд канадских долларов. Сделка на $191 млн позволит Constellation закрепиться на рынке, который, по ее собственному мнению, вскоре будет легализован на всей территории США. «Мы думаем, такой сценарий вероятен с учетом последних государственных заявлений», – говорит гендиректор Constellation Brands Роб Сэндс.

После 13%-ного роста продаж пива в последнем квартале у Constellation денег хоть отбавляй: теперь компания заинтересована в продвижении безалкогольных напитков, но с добавлением конопли, продолжает Сэндс. При этом, по его словам, до легализации марихуаны в стране компания не будет продавать их в США, но сможет это делать в Канаде, где продукция с добавлением конопли может быть легализована к 2019 г., или в других странах, где использование марихуаны разрешено. Согласно исследованиям Euromonitor International, легальный рынок марихуаны в 2018 г. достигнет $7,5 млрд в Канаде и $10,2 млрд в США.