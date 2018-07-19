В США прошло первое IPO производителя марихуаны

Применение марихуаны в медицинских целях разрешено на федеральном или национальном уровне в 29 странах Mario Anzuoni / Reuters

Канадская Tilray стала первым производителем медицинской марихуаны, который провел IPO в США. В четверг начнется торговля акциями компании на бирже NASDAQ. В среду Tilray разместила акции по $17 (выше ценового диапазона $14–16), благодаря чему привлекла $153 млн и была оценена в $1,56 млрд.

Применение марихуаны в медицинских целях разрешено на федеральном или национальном уровне в 29 странах, сообщается в проспекте эмиссии Tilray. Ожидается, что в октябре Канада станет первой среди ведущих развитых стран, которая легализует ее на федеральном уровне. В США ее производство и применение разрешено в ряде штатов. Используя данные ООН, Tilray оценивает размер мирового рынка марихуаны, включая нелегальный, в $150 млрд в год, а число ее потребителей – более чем в 180 млн человек.

IPO Tilray – «большое событие для этой расширяющейся отрасли», говорит стратег по IPO Мэттью Кеннеди из Renaissance Capital, которая, в частности, является провайдером биржевых фондов, покупающих только что размещенные акции.

Листинг в США предоставляет компаниям хороший доступ к капиталу и повышенное внимание инвестиционного сообщества. Для размещения акций на американских биржах необходимо, чтобы деятельность компаний была законной в тех юрисдикциях, где они работают. «Это гораздо более легкий путь найти капитал и инвестировать», – утверждает портфельный управляющий Navy Capital Шон Стифел. По его словам, США уже начали «институционализировать» инвестиции в марихуану.

Листинг на NASDAQ есть, например, у структуры специального назначения MTech Acquisition, созданной для покупки компаний, способствующих развитию отрасли по производству марихуаны. На Нью-Йоркской фондовой бирже размещены ценные бумаги инвестиционного фонда недвижимости Innovative Industrial Properties, которая сдает в аренду здания для производителей медицинской марихуаны.

Акции производителей марихуаны привлекают инвесторов новизной и, как им представляется, выгодной возможностью для вложения средств. Но с ними связаны не только юридические, но и традиционные риски. Tilray остается убыточной компанией на фоне высокой конкуренции в отрасли, отмечает Кеннеди. Tilray была основана в 2014 г., по итогам прошлого года ее чистый убыток составил $7,8 млн, а в I квартале 2018 г. – $5,2 млн.