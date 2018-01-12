Калифорнийские стартапы готовятся заработать на легализации марихуаны

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Варвара Гранкова

Когда Джон Казали был ребенком, его часто пугал шум вертолетов, с которых федеральная полиция США искала плантации марихуаны в отдаленных районах Северной Калифорнии. В 1992 г., когда ему было 22 года, Казали получил восемь лет тюрьмы за выращивание конопли. Сейчас бывший осужденный преступник является членом местной торговой палаты, до сих пор владеет небольшой семейной фермой и имеет разрешение на выращивание там марихуаны для медицинских целей. В данный момент Казали собирает документы, чтобы получить генеральную лицензию штата. Калифорния первой из штатов США разрешила медицинское применение марихуаны в 1996 г., а с 1 января 2018 г. здесь полностью легализовано употребление марихуаны в развлекательных целях. Таким образом бизнес Казали и ему подобных может стать совершенно законным.

По подсчетам аналитика инвестбанка Cowen Вивьен Азер, рынок марихуаны в экономически сильнейшем штате США может достичь $5 млрд в год. В штате уже возникло новое поколение компаний, получающих венчурное финансирование и намеренных поработать над имиджем марихуаны и перевести операции на этом рынке на профессиональный уровень.

В то же время выращивать марихуану в промышленных масштабах готовятся крупные агрокомпании, а традиционные продавцы опасаются, что пробелы в законах позволят крупным игрокам доминировать и навязывать рынку процедуры, которые вынудят свернуть бизнес мелких продавцов, многие из которых никогда не вели отчетности.

По американским законам

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике

Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)

Всегда свежий номер в разделе «Газета»

Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов

Участие в обсуждении материалов на сайте Подарки для годовых подписчиков {{gift}}