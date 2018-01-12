Калифорнийские стартапы готовятся заработать на легализации марихуаны
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Когда Джон Казали был ребенком, его часто пугал шум вертолетов, с которых федеральная полиция США искала плантации марихуаны в отдаленных районах Северной Калифорнии. В 1992 г., когда ему было 22 года, Казали получил восемь лет тюрьмы за выращивание конопли. Сейчас бывший осужденный преступник является членом местной торговой палаты, до сих пор владеет небольшой семейной фермой и имеет разрешение на выращивание там марихуаны для медицинских целей. В данный момент Казали собирает документы, чтобы получить генеральную лицензию штата. Калифорния первой из штатов США разрешила медицинское применение марихуаны в 1996 г., а с 1 января 2018 г. здесь полностью легализовано употребление марихуаны в развлекательных целях. Таким образом бизнес Казали и ему подобных может стать совершенно законным.
По подсчетам аналитика инвестбанка Cowen Вивьен Азер, рынок марихуаны в экономически сильнейшем штате США может достичь $5 млрд в год. В штате уже возникло новое поколение компаний, получающих венчурное финансирование и намеренных поработать над имиджем марихуаны и перевести операции на этом рынке на профессиональный уровень.
В то же время выращивать марихуану в промышленных масштабах готовятся крупные агрокомпании, а традиционные продавцы опасаются, что пробелы в законах позволят крупным игрокам доминировать и навязывать рынку процедуры, которые вынудят свернуть бизнес мелких продавцов, многие из которых никогда не вели отчетности.
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