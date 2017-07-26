Правительство Кипра одобрило законопроект о медицинской марихуане

Правительство Кипра в среду одобрило законопроект о выращивании и заготовке марихуаны в медицинских целях. По словам министра здравоохранения Гиоргоса Памборидеса, слова которого приводит Cyprus Mail, цель законопроекта - привлечение внимания иностранных инвесторов к двум проектам выращивания медицинской марихуаны на острове, на которые будут выданы лицензии. В правительстве надеются, что парламент Кипра примет соответствующий закон, и рассчитывают с его помощью привлечь капитал и стимулировать развитие исследований и разработок в фармацевтическом секторе.

Благодаря благоприятным погодным условиям Кипр может стать пионером в сфере выращивания медицинской марихуаны в своем регионе, отметил Памборидес, а новый закон должен создать необходимую для привлечения инвесторов правовую базу. Цель состоит в привлечении в сектор стартапов и создании новых возможностей для бизнеса, а легализация выращивания марихуаны для медицинских целей позволит исследователям активизировать свои разработки, добавил министр.