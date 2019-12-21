«Эксмо» объяснило отказ издавать книгу Алекса Лесли о Насте Рыбке
Издательство «Эксмо» отказалось издавать книгу Александра Кириллова (Алекс Лесли) Go to fish о жизни модели Анастасии Вашукевич (Настя Рыбка) в Таиланде и конфликте с миллиардером Олегом Дерипаской. Первым об этом сообщило издание Baza со ссылкой на документ о расторжении контракта с Лесли. Информацию «Ведомостям» подтвердил представитель группы «Эксмо – АСТ».
Контракт был расторгнут 12 декабря по «обоюдному согласию сторон», пишет Baza. Права на книгу были возвращены Кириллову. Он заявил, что причину расторжения договора ему объяснили некими «юридическими причинами».
По словам представителя группы «Эксмо – АСТ», издательство отказалось издавать книгу, посчитав, что она не будет пользоваться популярностью. «Издательство посчитало, что книга не имеет потенциала стать бестселлером, и решило ее не издавать», – сказал он «Ведомостям».
«Эксмо» заключило контракт с Кирилловым на издание Go to fish в мае этого года. В сентябре на сайте издательства началась предпродажа книги. В магазинах она должна была появиться еще 18 октября, но этого не произошло.
Кириллов – автор книг и тренингов, посвященных искусству соблазнения, известен также как наставник Насти Рыбки. С Вашукевич и Кирилловым из-за обнародованных в Instagram личных фотографий судился бизнесмен Олег Дерипаска.