Блокировка публикаций по мотивам творчества Насти Рыбки оспорена в Страсбурге

«Медиазона» пожаловалась в ЕСПЧ на инновационный способ блокировки сайтов в интересах частных лиц wikimedia

Учредитель интернет-издания «Медиазона» – ООО «ЗП» направило в ЕСПЧ жалобу на принятое в феврале прошлого года решение Усть-Лабинского суда об ограничении доступа к ряду страниц пользователей в Instagram, YouTube, «В контакте», сайтам «Медиазоны» и Алексея Навального, а также другим СМИ, опубликовавшим результаты расследования Навального о деятельности российского миллиардера Олега Дерипаски и вице-премьера Сергея Приходько. Об этом «Ведомостям» рассказал аналитик Международной «Агоры» Дамир Гайнутдинов, он представляет заявителя в ЕСПЧ. Расследование было основано на публичных постах в Instagram и книге Насти Рыбки (Анастасии Вашукевич). По мнению заявителя, решение о блокировке нарушило право заявителя на свободное получение и распространение информации. Результаты расследования являлись важными и значимыми для общества, а запрет распространения содержит признаки цензуры. При этом вмешательство в свободу прессы преследовало целью не защиту частной жизни Дерипаски, как было заявлено, а ограничение распространения высокочувствительной информации о предполагаемой коррупционной деятельности высокопоставленного чиновника. Подтверждением этого является демонстративный отказ Приходько обращаться за судебной защитой, а также то, что Дерипаска не требовал опровергнуть расследование – лишь запретить его публикацию, считают заявители.

В этом деле Усть-Лабинский райсуд применил инновационную технологию блокировки, отмечает Гайнутдинов: стремительно принял обеспечительные меры, а потом полгода рассматривал иск, который уже не имел смысла – цель была достигнута, информацию убрали. До сих пор такая практика применялась только по делам о защите копирайта: ст. 144.1 ГПК предусматривает предварительные обеспечительные меры защиты авторских прав, однако если владелец ресурса в течение 15 дней оспаривает такое решение, блокировка отменяется. А Усть-Лабинский суд ссылался на общие положения ГПК – т. е. фактически в нарушение требований закона постановил частично удовлетворить исковые требования до вынесения окончательного решения по делу. Это означает, что теперь возможность требовать блокировки получают не только госорганы, но и любое частное лицо, делает вывод Гайнутдинов. Представитель Усть-Лабинского суда сказал «Ведомостям», что позиция суда изложена в определении по делу, которое было направлено «Медиа­зоне». Обжаловать это решение – ее законное право.

На самом деле практика блокировки негативной информации в качестве обеспечительной меры по иску о защите чести и достоинства не нова, говорит Руслан Маннапов из московского офиса «Ильяшев и партнеры», – только его юридическая фирма за последние несколько лет добилась в судах блокировки более чем100 сайтов, размещающих негативную информацию о клиентах. Он отмечает, что это достаточно эффективная мера, когда приходится бороться с «заказными» публикациями, если речь идет о защите интересов добросовестного доверителя. Но ЕСПЧ может сделать вывод о чрезмерности подобных действий, если речь идет о публикации общественно-значимой информации, рассуждает юрист.