Мединский подтвердил смену гендиректора «Роскино»

Мединский напомнил, что последние восемь лет компанию возглавляла Екатерина Мцитуридзе. «Она очень активный человек и немало сделала для того, чтобы наши фильмы были лучше представлены на зарубежных выставках, фестивалях», – сказал министр, выразив ей благодарность. По его словам, в последнее время киноиндустрии необходима перезагрузка, ее нужно вывести на новый уровень. «Поэтому совет директоров несколько дней назад принял решение обратиться в Росимущество с предложением о смене руководства компании», – пояснил он.