Российское кино в мире будет продвигать новый гендиректор
Совет директоров государственного Роскино на последнем заседании в понедельник, 23 декабря, рекомендовал Росимуществу сменить руководителя кинокомпании: отстранить Екатерину Мцитуридзе и назначить Евгению Маркову, рассказали «Ведомостям» три члена совета и чиновник, знакомый с деталями обсуждения.
«Ведомости» обратились за комментариями в Министерство культуры, которое отвечает за развитие кинематографии в России. В Росимуществе нет информации по данному вопросу, заявил «Ведомостям» представитель ведомства. Маркова от комментариев отказалась.
Мцитуридзе заявила «Ведомостям», что совет директоров Роскино не давал рекомендаций по отставке гендиректора: «Были только отдельные замечания к моему докладу, которые мы исправим в ближайшие дни». Также она заявила, что неделю назад Росимущество с нарушением процедур экстренно сменило совет директоров компании.
Роскино от лица государства занимается поддержкой отечественных фильмов на международных фестивалях и созданием стенда России. В 2018 г. Роскино получило на эти цели из бюджета 34,2 млн руб., по данным «СПАРК-Интерфакса». Это практически вся выручка компании за прошлый год. Роскино убыточно – в 2018 г. чистый убыток составил 8,5 млн руб.
Мцитуридзе известна широкой публике прежде всего как киноэксперт «Первого канала» – она рассказывает о кино в эфире программы «Доброе утро». Мцитуридзе управляет Роскино с 2011 г. Для российских медиакомпаний все более важно присутствие на зарубежных рынках – иностранные продажи как сериалов, так и фильмов напрямую зависят от этого.
На заседании совета в понедельник Мцитуридзе доложила о результатах работы Роскино за 2019 г., рассказали собеседники «Ведомостей», и совет счел эти результаты неудовлетворительными. С Мцитуридзе уже несколько лет конфликтует часть российских продюсеров, которые уверены, что продвижением отечественных фильмов необходимо заниматься более эффективно. Мцитуридзе эти претензии отвергает и указывает, что работа Роскино уже увеличила продажи российского кино за рубеж.
Евгения Маркова занимается продвижением российского кино с 2018 г. – она директор по связям с индустрией компании «Экспоконтент». В этом октябре «Экспоконтент» и Маркова провели Key Buyers Event – первый для России форум для иностранных покупателей российского контента. Ее назначение на позицию гендиректора Роскино лоббировали крупнейшие российские продюсерские компании, в том числе Art Pictures, СТВ, «Централ партнершип» (ЦПШ, входит в «Газпром-медиа»), студия «Союзмультфильм», «Национальная медиа группа» (НМГ) и т. д.
Маркова – бывший руководитель отдела маркетинга российского подразделения Philips, бывший заместитель гендиректора дочерней компании РЖД – сети медицинских отелей и санаториев «РЖД. Здоровье». В 2013–2018 гг. она была сотрудницей группы банка «Россия» и связанных с ней компаний и программ – вице-президентом дочерней компании группы «АБР-менеджмент», руководителем проекта по молодежным досуговым центрам «Место» и гендиректором Фонда поддержки русской книги. Маркова – жена Вячеслава Муругова, гендиректора «СТС медиа». Этот холдинг контролируется НМГ. Помимо «СТС медиа» НМГ владеет и долей в кинокомпании Art Pictures. Банк «Россия» – один из акционеров НМГ.
Впервые публично работу Роскино продюсеры раскритиковали в начале 2018 г. на совещании в «Союзмультфильме», спустя год продюсеры вновь высказали претензии – уже министру культуры Владимиру Мединскому. Как пример работы Роскино они привели мероприятие на Берлинском кинофестивале: продюсеры ждали там покупателей контента, а пришли в основном российские журналисты. Мединский согласился с доводами продюсеров и предложил им самим усовершенствовать работу Роскино.
В марте 2019 г. на заседании правительственного совета по развитию отечественной кинематографии основатель Art Pictures Федор Бондарчук предложил премьеру Дмитрию Медведеву создать оператора для продвижения российского кино за рубежом. Его учредителями, заявил тогда режиссер, могли бы стать, в частности, «Газпром-медиа», НМГ, а также студия «Союзмультфильм». Основным кандидатом на управление этим оператором и стала Маркова, рассказывали собеседники «Ведомостей». Частный оператор так и не создан до сих пор. Часть продюсеров объясняет, что будущие учредители так и не смогли договориться. Другие винят чиновников: они не готовы финансировать частного оператора при наличии Роскино – госкомпании, специально созданной для тех же целей.