Российское кино в мире будет продвигать новый гендиректор

В марте 2019 г. на заседании правительственного совета по развитию отечественной кинематографии основатель Art Pictures Федор Бондарчук предложил премьеру Дмитрию Медведеву создать оператора для продвижения российского кино за рубежом. Его учредителями, заявил тогда режиссер, могли бы стать, в частности, «Газпром-медиа», НМГ, а также студия «Союзмультфильм». Основным кандидатом на управление этим оператором и стала Маркова, рассказывали собеседники «Ведомостей». Частный оператор так и не создан до сих пор. Часть продюсеров объясняет, что будущие учредители так и не смогли договориться. Другие винят чиновников: они не готовы финансировать частного оператора при наличии Роскино – госкомпании, специально созданной для тех же целей.