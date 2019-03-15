Телехолдинги и продюсеры создают компанию для продвижения фильмов за рубежом

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Новая компания намерена претендовать на получение статуса официального оператора, представляющего интересы всей российской кино- и ТВ-индустрии за рубежом, уточнил Бондарчук Василий Кузьмиченок / ТАСС

Телехолдинги и продюсеры предварительно договорились создать совместную компанию для продвижения за рубежом российских фильмов, сериалов и мультфильмов, рассказал на правительственном совете по кино продюсер и режиссер Федор Бондарчук. По его словам, в такой компании уже согласились участвовать «Национальная медиа группа» (НМГ), «Газпром-медиа», СТВ Сергея Сельянова и государственный «Союзмультфильм». Бондарчук и НМГ вместе владеют Art Pictures Vision, которая занимается производством сериалов. Эту информацию подтвердила «Ведомостям» гендиректор НМГ Ольга Паскина: «На первом этапе объединяются игроки, на долю которых сегодня приходится основная часть международных продаж, но мы открыты к сотрудничеству и с другими игроками рынка». Сейчас будущие партнеры обсуждают, как будет устроен их совместный бизнес, уточнила она. Гендиректор «Газпром-медиа» Дмитрий Чернышенко говорит, что холдинг заинтересован в широком продвижении российского кино и сериалов за рубежом и поэтому поддержал инициативу Бондарчука: «Важно системно заниматься продвижением отечественного кино». Основатель СТВ Сергей Сельянов также подтвердил, что готов присоединится к этому проекту.

Новая компания намерена претендовать на получение статуса официального оператора, представляющего интересы всей российской кино- и ТВ-индустрии за рубежом, уточнил Бондарчук. Для этого она будет участвовать в конкурсе Минкульта, который каждый год выделяет специальное финансирование для продвижения отечественного кино за пределами России и выбирает компанию, которая обеспечивает поддержку продюсерам. Последние годы такой компанией было государственное «Роскино», но недавно продюсеры заявили, что считают его работу неэффективной. Минкульт прислушался к мнению продюсеров, согласился изменить условия конкурса, чтобы отобранная компания больше соответствовала интересам продюсеров. Как будут изменены условия конкурса, Минкульт пока не объяснил. В 2018 г. Минкульт выделил на продвижение фильмов за рубежом 28 млн руб. В этом году сумма может вырасти до 50 млн руб., рассказали два продюсера, знакомые с планами Минкульта. В этом году конкурс проведет не Минкульт, а Фонд кино, уточнил на правительственном совете министр культуры Владимир Мединский.