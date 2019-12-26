«Новая газета» сообщила о задержании и допросе журналистки Юлии Полухиной
Редакция «Новой газеты» сообщила о проведении обысков в московской квартире своего специального корреспондента Юлии Полухиной (Мартовалиевой). Отмечается, что к журналистке в 6 утра пришли несколько следователей в сопровождении СОБРа. После обысков Полухину увезли «в неизвестном направлении».
Действия следователей могут быть связаны с материалами, «которые были опубликованы в «Новой газете» и касались действий незаконных вооруженных формирований на территории Донбасса и Луганска, а также с расследованиями фактов контрабанды», поясняется в заявлении редакции. При этом адвокат журналистки Петр Заикин «не знает, куда ему направляться для участия в допросе», отмечает редакция.
Как заявила «Ведомостям» пресс-секретарь издания Надежда Прусенкова, в московскую квартиру журналистки приехали краснодарские следователи. В этот момент там находились двое детей Полухиной, после ее задержания их забрал отец. По словам Прусенковой, редакция считает поводом для обысков и допроса опубликованное в феврале расследование Полухиной, посвященное так называемой ЧВК «Е.Н.О.Т. корп.». Члены этой организации привлечены к уголовной ответственности в Краснодарском крае.
Местонахождение Полухиной до сих пор неизвестно, редакция не может связаться с ней, уточнила Прусенкова. «Запросили информацию у МВД, Следственного комитета. Ищем», – добавила она. «Ведомости» направили запрос о причинах задержания журналистки в СК.
«Коммерсантъ» 26 декабря сообщил, что защита фигурантов уголовных дел, связанных с ЧВК «Е.Н.О.Т. корп.», обратилась к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с ходатайством о передаче расследования из Краснодара в Москву.