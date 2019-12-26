«Новая газета» сообщила о задержании и допросе журналистки Юлии Полухиной

Действия следователей могут быть связаны с материалами, «которые были опубликованы в «Новой газете» и касались действий незаконных вооруженных формирований на территории Донбасса и Луганска, а также с расследованиями фактов контрабанды», поясняется в заявлении редакции. При этом адвокат журналистки Петр Заикин «не знает, куда ему направляться для участия в допросе», отмечает редакция.