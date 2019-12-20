Журналиста «Коммерсанта» задержали у здания ФСБ в Москве
Журналист газеты «Коммерсантъ» Роман Дорофеев задержан во время съемки видео на Большой Лубянке возле здания ФСБ, сообщается на сайте издания. Корреспондент описывал обстановку у здания спецслужбы на следующий день после перестрелки. «Ведомости» направили запрос главному редактору «Коммерсанта» Владимиру Желонкину.
До задержания к корреспонденту подошел мужчина в джинсах и черной куртке и потребовал убрать камеру, следует из опубликованного изданием видео. «Чтоб я тебя больше не видел! Или тебе официальные документы нужны», – заявил он и несколько раз употребил нецензурные выражения. Этот человек не представился и не указал свою принадлежность к органам правопорядка.
Через несколько минут Дорофеева задержали, отмечает «Коммерсантъ». При задержании он показал удостоверение журналиста. Корреспондента увели в комендатуру ФСБ на Кузнецком мосту, редакция не может с ним связаться. В приемной ФСБ «Коммерсанту» подтвердили, что Дорофеев задержан «для выяснения обстоятельств».
В ночь на 20 декабря сотрудники правоохранительных органов задержали сотрудницу издания Baza Анну Никитину, которая смогла пообщаться с матерью предполагаемого стрелка – Евгения Манюрова. Издание писало, что Никитина оказалась у родственников Манюрова в Подольске до следователей и всю ночь ее опрашивали правоохранители. Редакция также не могла связаться с ней. Сотрудники правоохранительных органов отпустили Никитину только утром.
Вечером 19 декабря в центре Москвы возле здания ФСБ началась стрельба. В результате один сотрудник спецслужбы погиб, еще четверо были ранены. Также пострадал один гражданский. Стрелявший был ликвидирован, его личность устанавливается, заявила ФСБ. По данным «РЕН ТВ», стрелком оказался 39-летний уроженец Московской области Евгений Манюров.