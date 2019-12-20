Журналиста «Коммерсанта» задержали у здания ФСБ в Москве

До задержания к корреспонденту подошел мужчина в джинсах и черной куртке и потребовал убрать камеру, следует из опубликованного изданием видео. «Чтоб я тебя больше не видел! Или тебе официальные документы нужны», – заявил он и несколько раз употребил нецензурные выражения. Этот человек не представился и не указал свою принадлежность к органам правопорядка.