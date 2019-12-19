Нападение на ФСБ накануне дня чекиста. Что случилось в центре Москвы
Вечером 19 декабря в центре Москвы раздались выстрелы. Инцидент произошел у зданий Федеральной службы безопасности на Лубянке. Первое время информация о случившемся была противоречивой: не было известно ни число нападавших, ни количество погибших и пострадавших. Лишь спустя несколько часов ФСБ, Следственный комитет и Минздрав начали комментировать инцидент.
Рассказываем, что случилось у здания спецслужбы:
По данным ФСБ, неизвестный открыл огонь на Лубянке около 18.10 мск. Примерно в это же время в социальных сетях начали появляться сообщения о перестрелке возле комплекса зданий спецслужбы, а также видеозаписи с вооруженными полицейскими и бегущими от места происшествия людьми.
Стрелявший был ликвидирован, его личность устанавливается, заявила ФСБ. О мотивах преступника пока ничего не сообщается. По данным СМИ, стрелком оказался 39-летний уроженец Московской области Евгений Манюров.
Другие подробности случившегося сообщило агентство «Москва» в 19.57 мск со ссылкой на центр общественных связей ФСБ. В новости говорилось, что нападавших было трое и они ворвались в приемную спецслужбы. Утверждалось, что двое были убиты сразу, а третий, отстреливаясь, выбежал на улицу, но позже тоже был ликвидирован. Спустя час агентство аннулировало это сообщение.
ФСБ сообщила об одном погибшем. По данным Минздрава, еще пятеро пострадали, состояние двоих оценивалось как тяжелое. Среди пострадавших есть один гражданский, остальные — сотрудники ФСБ, уточнил Следственный комитет. Погибший тоже был сотрудником спецслужбы.
Большая Лубянка находится менее чем в километре от Красной площади. Когда началась перестрелка, улица и прилегающие к ней переулки были перекрыты. Движение в центре Москвы начало возобновляться только около 23.00 мск. На момент публикации Большая Лубянка все еще была перекрыта.
На место происшествия выезжали саперы. Сообщалось, что они проверяли подозрительный рюкзак и автомобиль в районе происшествия. Информация о найденных взрывных устройствах не поступала.
Следователи после случившегося возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК), оно передано в центральный аппарат СКР. Источники RT и «Ведомостей» сообщили, что спецслужбы квалифицируют произошедшее как теракт.
Президент Владимир Путин во время происшествия выступал в Большом Кремлевском дворце на концерте, посвященном Дню работника органов безопасности. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков, сообщил что президента уведомили о случившемся.