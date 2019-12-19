Общество

Нападение на ФСБ накануне дня чекиста. Что случилось в центре Москвы

Один человек погиб, пятеро пострадали в перестрелке недалеко от Кремля
Дарья Коржова
Максим Стулов / Ведомости

Вечером 19 декабря в центре Москвы раздались выстрелы. Инцидент произошел у зданий Федеральной службы безопасности на Лубянке. Первое время информация о случившемся была противоречивой: не было известно ни число нападавших, ни количество погибших и пострадавших. Лишь спустя несколько часов ФСБ, Следственный комитет и Минздрав начали комментировать инцидент.

Рассказываем, что случилось у здания спецслужбы:

  • По данным ФСБ, неизвестный открыл огонь на Лубянке около 18.10 мск. Примерно в это же время в социальных сетях начали появляться сообщения о перестрелке возле комплекса зданий спецслужбы, а также видеозаписи с вооруженными полицейскими и бегущими от места происшествия людьми.

  • Стрелявший был ликвидирован, его личность устанавливается, заявила ФСБ. О мотивах преступника пока ничего не сообщается. По данным СМИ, стрелком оказался 39-летний уроженец Московской области Евгений Манюров.

  • Другие подробности случившегося сообщило агентство «Москва» в 19.57 мск со ссылкой на центр общественных связей ФСБ. В новости говорилось, что нападавших было трое и они ворвались в приемную спецслужбы. Утверждалось, что двое были убиты сразу, а третий, отстреливаясь, выбежал на улицу, но позже тоже был ликвидирован. Спустя час агентство аннулировало это сообщение.

  • ФСБ сообщила об одном погибшем. По данным Минздрава, еще пятеро пострадали, состояние двоих оценивалось как тяжелое. Среди пострадавших есть один гражданский, остальные — сотрудники ФСБ, уточнил Следственный комитет. Погибший тоже был сотрудником спецслужбы.

Стрельба у здания ФСБ. Фотографии из центра Москвы

Накануне Дня чекиста неизвестный напал на спецслужбу
Политика

  • Большая Лубянка находится менее чем в километре от Красной площади. Когда началась перестрелка, улица и прилегающие к ней переулки были перекрыты. Движение в центре Москвы начало возобновляться только около 23.00 мск. На момент публикации Большая Лубянка все еще была перекрыта.

  • На место происшествия выезжали саперы. Сообщалось, что они проверяли подозрительный рюкзак и автомобиль в районе происшествия. Информация о найденных взрывных устройствах не поступала.

  • Следователи после случившегося возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК), оно передано в центральный аппарат СКР. Источники RT и «Ведомостей» сообщили, что спецслужбы квалифицируют произошедшее как теракт.

  • Президент Владимир Путин во время происшествия выступал в Большом Кремлевском дворце на концерте, посвященном Дню работника органов безопасности. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков, сообщил что президента уведомили о случившемся.

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