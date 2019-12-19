Нападение на ФСБ накануне дня чекиста. Что случилось в центре Москвы

Другие подробности случившегося сообщило агентство «Москва» в 19.57 мск со ссылкой на центр общественных связей ФСБ. В новости говорилось, что нападавших было трое и они ворвались в приемную спецслужбы. Утверждалось, что двое были убиты сразу, а третий, отстреливаясь, выбежал на улицу, но позже тоже был ликвидирован. Спустя час агентство аннулировало это сообщение.