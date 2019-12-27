Самым популярным сериалом на Premier стал «Домашний арест»
Онлайн-кинотеатр Premier (ранее назывался ТНТ-Premier) назвал самые популярные сериалы с момента запуска платформы в августе 2018 г. Первое место занял сериал «Домашний арест», его посмотрели более 20,6 млн раз.
Premier – это платный видеосервис, принадлежащий холдингу «Газпром-медиа». Пользователи онлайн-кинотеатра за 129 руб. в месяц могут смотреть сериалы ТНТ, ТВ-3 и других каналов холдинга до их выхода в эфир. С момента запуска количество подписчиков онлайн-кинотеатра достигло 1,3 млн, а общее количество просмотров контента превысило 275 млн, говорится в сообщении платформы.
В пятерку самых популярных сериалов также вошли «Полицейский с Рублевки 4» (в телеэфире с 2018 г., 14,1 млн просмотров), «Год культуры» (на платформе с конца 2018 г., в телеэфире с 2019 г.,12,7 млн), первый сезон сериала «Улица» (был в телеэфире в 2017 г.,12,6 млн) и «Звоните ДиКаприо!» Жоры Крыжовникова, который посмотрели более 8,6 млн раз.
В топ-5 самых популярных проектов, эксклюзивно созданных для платформы, а не для телеэфира, вошли «Домашний арест», «Звоните ДиКаприо!», «Учителя» (более 4,3 млн), «ХБ-2» (более 3,7 млн) и «БИХЭППИ» (более 3,6 млн).