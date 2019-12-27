Самым популярным сериалом на Premier стал «Домашний арест»

В пятерку самых популярных сериалов также вошли «Полицейский с Рублевки 4» (в телеэфире с 2018 г., 14,1 млн просмотров), «Год культуры» (на платформе с конца 2018 г., в телеэфире с 2019 г.,12,7 млн), первый сезон сериала «Улица» (был в телеэфире в 2017 г.,12,6 млн) и «Звоните ДиКаприо!» Жоры Крыжовникова, который посмотрели более 8,6 млн раз.