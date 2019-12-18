Онлайн-кинотеатр Premier вернет удаленную серию «Эпидемии» о беспорядках
Принадлежащий «Газпром-медиа» онлайн-кинотеатр Premier (ранее назывался ТНТ-Premier) вернет удаленный 14 декабря пятый эпизод фантастического сериала Павла Костомарова «Эпидемия» по роману Яны Вагнер. Об этом сообщил на своей странице в Facebook гендиректор ТВ-3 Валерий Федорович (вместе с генпродюсером канала Евгением Никишовым отвечают за контент платформы). «1234...5 и 6 – завтра. Надеюсь, успеем», – написал он. На момент публикации Федорович и Никишов не ответили на вопросы «Ведомостей». Представитель Premier подтвердил, что новые серии «Эпидемии», включая пятую, появятся на платформе в пятницу, 20 декабря.
«Мы получили огромное количество обращений от подписчиков платформы с просьбой продолжить показ сериала. Мы уважаем и ценим мнение наших зрителей, поэтому пересмотрели бизнес-решение по переносу второй части сериала на начало 2020 года»
В пятом эпизоде сериала о неизвестном вирусе, поражающем жителей России, были показаны беспорядки и расстрел силовиками мирных жителей. Этот эпизод был выложен на сайте видеосервиса в четверг, 12 декабря, но спустя сутки исчез. На это обратили внимание пользователи соцсетей и телеобозреватель Арина Бородина.
Всего в первом сезоне «Эпидемии» будет восемь серий, на сайте онлайн-кинотеатра сообщалось, что показ второй половины перенесен на февраль 2020 г. Представитель «Газпром-медиа» тогда объяснил решение о переносе «недостатком премьер в феврале».
Это уже второй случай, когда «Газпром-медиа» внезапно прекращает показ сериала с политическим сюжетом. 11 декабря входящий в этот холдинг канал ТНТ снял с эфира украинский сериал «Слуга народа» с Владимиром Зеленским в главной роли, который через несколько лет после съемок проекта стал президентом Украины. Теперь «Слуга народа» доступен только на Premier. При этом из первого эпизода сериала убрали шутку про президента России Владимира Путина.