Онлайн-кинотеатр Premier вернет удаленную серию «Эпидемии» о беспорядках

Это уже второй случай, когда «Газпром-медиа» внезапно прекращает показ сериала с политическим сюжетом. 11 декабря входящий в этот холдинг канал ТНТ снял с эфира украинский сериал «Слуга народа» с Владимиром Зеленским в главной роли, который через несколько лет после съемок проекта стал президентом Украины. Теперь «Слуга народа» доступен только на Premier. При этом из первого эпизода сериала убрали шутку про президента России Владимира Путина.