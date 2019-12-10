ТНТ покажет сериал «Слуга народа» с Владимиром Зеленским
Российский телеканал ТНТ начнет показ сериала «Слуга народа» 11 декабря, следует из программы передач. Главную роль в этом сериале исполнил действующий президент Украины Владимир Зеленский. Представитель ТНТ подтвердил «Ведомостям» информацию о показе сериала.
Премьера сериала на российском телевидении состоится через два дня после первой личной встречи Зеленского с президентом России Владимиром Путиным, которая прошла в Париже.
Сериал «Слуга народа» состоит из трех сезонов – всего 51 серия. Премьера состоялась на украинском телеканале «1+1» в ноябре 2015 г., второй сезон появился на экранах через два года – 23 октября 2017 г. Премьера третьего сезона состоялась перед президентскими выборами на Украине – 27 марта 2019 г. Сериал стал одним из самых успешных на украинском телевидении. На Украине его посмотрели более 20 млн зрителей, а на официальном YouTube-канале «Квартала 95» – 98 млн человек. Права на его трансляцию купили эстонский телеканал ETV+, казахский «31 канал». В 2017 г. права на его показ купил Netflix. Режиссером всех трех сезонов стал Алексей Кирющенко.
В центре сериала история про обычного учителя истории Василия Голобородько, которого и сыграл Зеленский. Герой настолько разозлен тем, что происходит в стране – коррупцией, разрухой, кумовством, – что в кураже выкрикивает полуматерный монолог, в котором грозится устроить президенту жизнь простого учителя, а простому учителю наконец позволить жить так, как живет президент. На волне популярности видеоролика Голобородько становится президентом.
«С Зеленским, который сделал комедийный сериал своей политической биографией в соседней стране – Украине, так и произошло. Никого не удивляет, когда сама жизнь подкидывает идеи для сценариев, но в случае со «Слугой народа» все ровно наоборот – сценарий стал жизнью», – отметил представитель ТНТ.
Зеленский в апреле одержал победу во втором туре президентских выборов, набрав 73,22% голосов. Его соперник – предыдущий президент Украины Петр Порошенко – получил 24,45% голосов.