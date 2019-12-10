ТНТ покажет сериал «Слуга народа» с Владимиром Зеленским

Сериал «Слуга народа» состоит из трех сезонов – всего 51 серия. Премьера состоялась на украинском телеканале «1+1» в ноябре 2015 г., второй сезон появился на экранах через два года – 23 октября 2017 г. Премьера третьего сезона состоялась перед президентскими выборами на Украине – 27 марта 2019 г. Сериал стал одним из самых успешных на украинском телевидении. На Украине его посмотрели более 20 млн зрителей, а на официальном YouTube-канале «Квартала 95» – 98 млн человек. Права на его трансляцию купили эстонский телеканал ETV+, казахский «31 канал». В 2017 г. права на его показ купил Netflix. Режиссером всех трех сезонов стал Алексей Кирющенко.