«Яндекс» купил эксклюзивные права на сериал «Слуга народа» с Зеленским

Квартал-95

«Яндекс» приобрел эксклюзивные права на показ в интернете на территории России сериала «Слуга народа», рассказал «Ведомостям» представитель компании: смотреть сериал можно будет на «КиноПоиске» по подписке. В этом сериале главную роль играет недавно избранный президентом Украины Владимир Зеленский.

Сериал «Слуга народа» состоит из трех сезонов – всего 51 серия. Премьера состоялась на украинском телеканале «1+1» в ноябре 2015 г., второй сезон появился на экранах через два года – 23 октября 2017 г. Премьера третьего сезона состоялась перед президентскими выборами на Украине – 27 марта 2019 г.

Число запросов с названием сериала резко выросло в конце марта, перед первым туром президентских выборов, пик интереса пришёлся на конец апреля, когда проходил второй тур, рассказал «Ведомостям» представитель «Яндекса». После выборов «Слугу народа» стали искать меньше, но и сейчас интерес к сериалу в три-четыре раза выше, чем в начале года, отмечает он.

В центре сериала история про обычного учителя истории Василия Голобородько (его и сыграл Зеленский), который на волне популярности видеоролика с ним в интернете становится президентом Украины. Режиссером всех трех сезонов стал Алексей Кирющенко.

Сериал стал одним из самых успешных на украинском телевидении. На Украине его посмотрели более 20 млн зрителей, а на официальном YouTube-канале «Квартала 95» – 98 млн человек. Права на его трансляцию купили эстонский телеканал ETV+, казахский «31 канал». В 2017 г. права на его показ купил Netflix.

Шоумен Зеленский одержал победу во втором туре президентских выборов, состоявшемся 21 апреля. Он набрал 73,22% голосов, его соперник – предыдущий президент страны Петр Порошенко – получил 24,45% голосов. Церемония инаугурации Зеленского состоялась 20 мая.

«Яндекс» приобрел права на показ «Слуги народа» у международного дистрибьютора Eccho rights, утончил представитель интернет-компании. Контракт вступил в силу прошедшей ночью, первый сезон уже доступен на «КиноПоиске», убедились «Ведомости».

За два дня до этого сериал был заблокирован на официальном канале «Слуга народа» на YouTube. Сериал не показывали на российском ТВ, интерес российских пользователей к проекту стал быстро расти вслед на активностью избирательной кампании Зеленского. О росте интереса пользователей к «Слуге народа» пользователей «КиноПоиска» говорит и представитель «Яндекса». Также он отмечает высокие оценки, которые пользователи ставят проекту — 7,9 баллов из 10.

Блокировка на YouTube — решение «Студии 95», подтвердил «Ведомостям» ее digital-директор Сергей Пушкин. Это временная мера, связанная с решением юридических вопросов, сериал вновь скоро будет доступен зрителям в России, заверил он. Скорее всего, «Студия 95» убрала сериал из бесплатного показа на YouTube, после того как международный дистрибутор договорился с «Яндексом» о показе за подписку.

Впрочем, сериал остается доступен бесплатно на сайте украинского канала «1+1», убедились «Ведомости».

У «КиноПоиска» есть несколько разных подписок, «Слуга народа» доступен по подписке «Яндекс.Плюс», которая стоит 169 руб. в месяц.