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Сериал «Слуга народа» с Зеленским недоступен на Youtube

Ведомости
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Сериал «Слуга народа», главную роль в котором сыграл президент Украины Владимир Зеленский, оказался недоступен на Youtube. Это временная мера, рассказал «Ведомостям» Сергей Пушкин, digital-директор «Студии 95», которая является правообладателем сериала. «Сериал снова будет доступен, как только мы урегулируем юридические вопросы. Надеемся, что это быстро разрешится», – отметил он. О каких именно вопросах идет речь, уточнять не стал. Сейчас «Слуга народа» недоступен на сервисе не только российским зрителям, но и всей аудитории Youtube, однако сериал доступен на сайте канала «1+1».

Сериал «Слуга народа» состоит из трех сезонов – всего 51 серия. Премьера состоялась на украинском телеканале «1+1» в ноябре 2015 г., второй сезон появился на экранах через два года – 23 октября 2017 г. Премьера третьего сезона состоялась перед президентскими выборами на Украине – 27 марта 2019 г. В центре сериала история про обычного учителя истории Василия Голобородько (его и сыграл Зеленский), который на волне популярности видеоролика с ним в интернете становится президентом Украины. Режиссером всех трех сезонов стал Алексей Кирющенко.

Сериал стал одним из самых успешных на украинском телевидении. На Украине его посмотрели более 20 млн зрителей, а на официальном YouTube-канале «Квартала 95» – 98 млн человек. Права на его трансляцию купили эстонский телеканал ETV+, казахский «31 канал». В 2017 г. права на его показ купил Netflix.

Шоумен Зеленский одержал победу во втором туре президентских выборов, состоявшемся 21 апреля. Он набрал 73,22% голосов, его соперник – предыдущий президент страны Петр Порошенко – получил 24,45% голосов. Церемония инаугурации Зеленского состоялась 20 мая.

Зеленский – президент Украины. Фотографии инаугурации

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Политика
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В московском метро второй раз за неделю застрял поезд

Ведомости
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На участке между станциями московского метро «Савеловская» и «Алтуфьево» нет движения в обоих направлениях, сообщается на странице метро в Twitter. В тоннеле застряли три поезда, сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники.

По информации агентств, неисправный поезд на станции метро «Алтуфьево» заблокировал движение двум другим составам. В метро заявляют, что безопасности пассажиров ничего не угрожает, остановившийся поезд уже ремонтируют.

В 21.26 мск на странице метро в Twitter сообщили, что все поезда с пассажирами убрали из тоннеля. К 21.38 движение на Серпуховско-Тимирязевской линии было возобновлено.

Ранее на этой неделе, 21 мая, три поезда застряли на участке Солнцевской и Большой кольцевой линий московского метро из-за поломки одного из составов. Эвакуировали более тысячи пассажиров. Причиной сбоя стала потеря напряжения в контактном рельсе.

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Бывшему помощнику госсекретаря США отказали в российской визе

Ведомости
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Бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд отказали в российской визе, сообщает «Коммерсантъ». Она должна была участвовать в закрытой международной конференции, которая проходила в Москве 20–21 мая. В МИД России газете пояснили, что Нуланд внесена в черный список.

Черный список был составлен в ответ на персональные визовые и финансовые санкции США против российских чиновников. Он нигде не публиковался в полном объеме, отмечает «Коммерсантъ».

По информации газеты, Нуланд попала в черный список из-за своей роли в выстраивании политики США на постсоветском пространстве. Она принимала активное участие в событиях, связанных с политическим кризисом на Украине, в том числе посещала Киев во время массовых акций протеста зимой 2013 и 2014 гг. Кроме того, она высказалась в поддержку ужесточения санкций против России.

Нуланд занимала пост помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии в 2013–2017 гг. После этого она возглавляла Центр новой американской безопасности (CNAS).

Финансы
Новости

Акции ВТБ подорожали на 10% из-за возможного решения по дивидендам

Ведомости
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Котировки ВТБ по итогам торгов на Московской бирже выросли на 10,13% до 3,87 коп. за бумагу, обновив максимум с ноября 2018 г., следует из материалов биржи. Объем торгов превысил 3,9 млрд руб., а с учетом всех сделок – 6,3 млрд руб. Капитализация ВТБ превысила 502,2 млрд руб. Таким образом рынок отреагировал на новости о новой стратегии развития банка, в которой заложено повышение выплат дивидендов на ближайшие четыре года.

Вечером 23 мая агентство «Интерфакс» сообщило, ссылаясь на презентацию ВТБ, о том, что банк заложил в новую стратегию выплату дивидендов за 2019–2022 гг. в размере 50% чистой прибыли по МСФО. В 2018 г. банк планировал направить на выплату дивидендов 15% от чистой прибыли.

Согласно презентации, в 2019 г. банк планирует получить около 200 млрд руб. чистой прибыли по МСФО, в 2020 г. – около 230 млрд руб. В 2021 г. банк надеется на 270 млрд руб., в 2022 г. – на 300 млрд руб. чистой прибыли.

По итогам торгов индекс Мосбиржи снизился на 0,76% и составил 2618,61 пункта. Индекс РТС опустился на 1,34% до 1275,42 пункта. Индекс «голубых фишек» упал на 0,76% до 17 815,26 пункта.

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Стиль жизни
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Россия обыграла США и вышла в полуфинал ЧМ по хоккею

Ведомости
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Сборная России обыграла американскую команду в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею. Матч завершился со счетом 4:3. Эта победа позволила российским хоккеистам выйти в полуфинал соревнований.

Встреча сборных России и США прошла в Братиславе. В российской команде шайбы забросили Никита Гусев, Михаил Сергачев, Кирилл Капризов и Михаил Григоренко.

Соперником сборной России в полуфинале, который пройдет 25 мая, станет победитель матча Финляндия – Швеция. В другом полуфинале сыграют Канада и победитель матча Чехия – Германия. Финал чемпионата состоится 26 мая.

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Amediateka покажет новый сериал с Расселом Кроу и «Противостояние» по Стивену Кингу

Ведомости
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Amedia TV (объединяет Amediateka, Amedia Premium, Amedia Hit, A1 и A2) подписала новое долгосрочное соглашение с CBS Studios International, по которому российский сервис получит права на показ сериалов производства CBS и Showtime, сообщается на сайте американской корпорации.

Amedia TV будет показывать оригинальные программы CBS All Access, среди которых «Сумеречная зона» Джордана Пила и сериалы Showtime – «Шучу» с Джимом Керри, «Черный понедельник» и др. Кроме того, сервис получил эксклюзивные права на показ сериалов «Миллион мелочей» и «Во тьме».

Соглашение распространяется и на предстоящие премьеры – «Самый громкий голос в комнате» с Расселом Кроу, Why Women Kill, «Страшные сказки: город ангелов» и «Противостояние» по роману Стивена Кинга.

У Amedia TV ранее было соглашение с CBS, но оно недавно истекло. Сервис также сотрудничает со студиями HBO, FOX, Sony Pictures Television, Starz, ABC, ВВС и др. Среди их сериалов, доступных на российском сервисе, – «Игра престолов», «Убивая Еву», «Настоящий детектив», «Острые предметы», «Отчаянные домохозяйки» и другие.

Вспомнить всё: лучшие серии семи сезонов «Игры престолов»

Политика
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Суд продлил арест бывшего министра Абызова

Ведомости
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Басманный суд продлил арест на два месяца бывшему министру по делам открытого правительства Михаилу Абызову, обвиняемому в создании преступного сообщества, передает ТАСС. Защита Абызова просила перевести его под домашний арест, однако суд счел, что подозреваемый может скрыться, уничтожить улики или оказать давление на свидетелей, и отказался освободить бывшего чиновника.

В конце марта Абызову предъявили обвинение в создании преступного сообщества, использовании служебного положения и мошенничестве. По версии следствия, в 2011–2014 гг. бывший министр создал и возглавил преступное сообщество, путем обмана акционеров Сибирской энергетической компании и «Региональных электрических сетей» (РЭС) он и еще пятеро фигурантов дела похитили 4 млрд руб. и вывели их за рубеж.

Помимо Абызова в преступную группу вошли один из бывших руководителей Ru-Com Николай Степанов, заместитель гендиректора Ru-Com Максим Русаков, директор по экономике и финансам АО «Рэмис» Галина Фрайденберг, председатель совета директоров Первого строительного фонда Александр Пелипасов и бывший руководитель РЭС Сергей Ильичев. Все они также находятся под стражей. Все фигуранты дела своей вины не признают.

В 2012–2018 гг. Абызов был министром по координации деятельности открытого правительства. Он занимался повышением открытости ведомств и реформой контрольно-надзорной деятельности. До этого успел поработать в РАО ЕЭС – был заместителем Анатолия Чубайса, был владельцем группы E4, которая занималась строительством энергоблоков (впоследствии обанкротилась). Forbes оценивает состояние Абызова в $600 млн.

Как выглядит бывший министр Абызов после двух месяцев в СИЗО

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Политика
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Росрыболовство назвало предполагаемые сроки освобождения косаток и белух в Приморье

Ведомости
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Косаток и белух выпустят из «китовой тюрьмы» в Приморье, предположительно, в июле-августе этого года, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе Росрыболовства.

Выпуск белух рекомендуется проводить разновозрастными группами с учетом генетического родства, рассказали в ведомстве. Если всех животных не получится выпустить в летний сезон 2019 г., оставшуюся часть могут выпустить в следующем году.

Ранее гендиректор компании «Афалина», которой принадлежат косатки и белухи из «китовой тюрьмы», заявил, что не планирует отпускать животных на волю. По его словам, любой вопрос о выпуске может ставиться только после лишения его права собственности, так как сам он такое решение принимать не собирается. Позже он сказал «Интерфаксу», что компания поступит в соответствии с рекомендациями ученых и решениями руководства страны.

В Кремле удивлены отказом «Афалины» выпускать косаток и белух, сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он констатировал, что поручения Путина по ситуации с «китовой тюрьмой», как минимум частично, не выполняются. Ранее президент поручил Минприроды и Минсельхозу решить судьбу животных до 1 марта 2019 г.

Политика
Новости

Матвиенко назвала «абсолютной выдумкой» статью «Коммерсанта» о своей отставке

Ведомости
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала «абсолютной выдумкой» статью газеты «Коммерсантъ» о ее возможной отставке, сообщает телеканал «Дождь». «Я не знаю, кто выдумал всю историю и кому это надо. И почему втягивают уважаемые издания такие. Это абсолютная выдумка, изначально выдумка», — сказала Матвиенко.

«Коммерсантъ» опубликовал материал о возможной отставке Матвиенко 17 апреля. В нем говорилось, что в мае она обсудит этот вопрос с президентом Владимиром Путиным. Наиболее вероятным кандидатом на ее пост назывался руководитель Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. В тот же день о возможном уходе Матвиенко с поста сообщил и телеканал «Дождь».

20 мая два журналиста «Коммерсанта» — специальный корреспондент Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов — сообщили об уходе из издания из-за этой статьи. Они пояснили, что такое решение принял акционер «Коммерсанта» Алишер Усманов. Вслед за ними заявления об уходе написали все журналисты отдела политики газеты и их руководители — всего 11 человек. Гендиректор и главный редактор «Коммерсанта» Владимир Желонкин объяснил увольнение Сафронова и Иванова нарушением редакционных стандартов, но деталей не раскрыл.

Представитель Усманова заявил, что тот узнал об увольнении журналистов из СМИ. Матвиенко 22 мая сказала, что не имеет отношения к их увольнению. «Это не мой стиль, это бессмысленно, это бесполезно. Так ведут себя истеричные люди. Я не отношу себя к ним», — сказала она. Сегодня Матвиенко вновь заявила, что не причастна к увольнению авторов статьи. При этом она признала, что у нее был разговор с Усмановым, но они говорили на общие темы. «Мало того, что написали статью, как потом выяснилось, непонятно, откуда взятую, я ещe должна сегодня объясняться по событиям, там происходящим», — сказала спикер Совета Федерации.

Бизнес
Новости

«Транснефть»: чистая нефть поступит в Польшу по нефтепроводу «Дружба» в начале июня

Ведомости
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Россия представила на переговорах в Варшаве технический план мероприятий, согласованный с белорусской стороной, по возобновлению поставок нефти по нефтепроводу «Дружба» в Польшу. Об этом рассказал вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов, передает «РИА Новости». По его словам, чистая нефть в Польшу попадет 9–10 июня.

В конце апреля «Белнефтехим» сообщил о поставках по трубопроводу «Дружба» загрязненной нефти из России. В сырье было обнаружено высокое содержание органических хлоридов. Российская трубопроводная компания «Транснефть» объяснила поставки загрязненной нефти из России вбросом хлорорганических соединений. В России по факту мошенничества с поставками нефти было возбуждено уголовное дело. Суд арестовал четырех фигурантов дела. Ими стали гендиректор компании «Нефтеперевалка» (владеет узлом учета, через который в систему попала загрязненная нефть) Светлана Балабай, ее заместитель Рустам Хуснутдинов, а также гендиректор компании «Петронефть актив» Владимир Жоголев и замдиректора компании «Магистраль» Сергей Баландин. Последний написал явку с повинной, остальные попытались опротестовать свой арест, но Самарский районный суд признал его законным. Двое других подозреваемых (бывший гендиректор «Самаратранснефть-терминала» Роман Ружечко и основатель группы компаний «Петронефть» Роман Трушев) были объявлены в розыск.

Министр энергетики Александр Новак ранее оценил ущерб от их действий в $100 млн.

Прокачка нефти в Европу должна была возобновиться в понедельник, 20 мая. Белоруссия по договоренности с «Транснефтью» готова возобновить прокачку в направлении Украины и Польши. Но Польша до сих пор не согласовала ее параметры.

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Политика
Новости

Зеленский заявил о планах провести опрос о диалоге с Россией, а не референдум

Ведомости
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Президент Украины Владимир Зеленский намерен провести опрос по поводу переговоров с Россией, а не референдум, сообщила президентская пресс-служба.

Ранее руководитель администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что Зеленский намерен инициировать референдум по этому вопросу. Украинский лидер декларировал в своих выступлениях, что думает об оформлении каких-то договоренностей и вынесении их на референдум, говорил он. Речь шла о вопросах, связанных с конфликтом в Донбассе. «Все-таки должны не политики только говорить, но народ», – подчеркивал Богдан.

«Мы должны слышать каждого человека. Это не законодательный референдум, а информационный: граждане, что вы думаете», – пояснил Зеленский. Он добавил, что речь идет о «нормальном разговоре» с украинцами. В то же время опрос не имеет законодательной инициативы и является лишь инструментом для выяснения общественного мнения, добавил он.

После победы на выборах Зеленский прокомментировал слова российского лидера Владимира Путина относительно того, что у России и Украины «много общего» и что это «братские народы». «Реальность такова, – констатировал Зеленский, – что сегодня, после аннексии Крыма и агрессии на Донбассе, из "общего" у нас осталось только одно – это государственная граница». Россия должна вернуть «контроль над каждым миллиметром с украинской стороны», подчеркнул новый украинский президент, и только тогда страны смогут продолжить поиски «общего». 23 мая он исключил возможность переговоров с Россией.

Зеленский – президент Украины. Фотографии инаугурации

Выбор редактора
Авто
Новости

Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию Arkana

Ведомости
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Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию своей новинки – купе-кроссовера Arkana. Это машины в топовой комплектации, с эксклюзивными дизайнерскими решениями. Переднеприводная версия предлагается за 1 419 990 руб., полноприводная – за 1 499 990 руб.

При оплате через онлайн-шоурум полной стоимости Arkana доставят клиенту на дом – ранее о такой идее рассказывали источники «Ведомостей». Заказанные машины поступят дилерам ориентировочно к началу июля 2019 г., поясняет топ-менеджер одной из дилерских компаний Renault.

Arkana будет комплектоваться 1,6-литровым мощностью 114 л. с. и 1,3-литровым турбированным мотором мощностью 150 л. с., механической коробкой передачи и вариатором. Цены других комплектаций, которые появятся в продаже в середине лета, компания не раскрывает. Ранее в Renault говорили, что новинка по цене будет находиться между выпускаемым в Москве кроссовером Kaptur (стоит сейчас 944 000–1 334 990 руб.) и импортируемым кроссовером Koleos (1 699 000–2 337 900 руб.).

Arkana уже выпускается в Москве на заводе «Рено Россия» мощностью около 200 000 машин в год, вместе с Kaptur и другими кроссоверами — Renault Duster и Nissan Terrano. Локализация составляет 60%, в «ближайшее время» увеличится до 70%, сообщил эксперт по продукту Renault региона Евразия Анатолий Калицев. По его словам, сейчас в списке комплектующих из России — весь кузов, большинство деталей интерьера, 1,6-литровый мотор и механическая коробка передач (эти агрегаты выпускает «АвтоВАЗ»). Обсуждается возможность локализации других агрегатов, которые будут использоваться в Arkana, добавил он.

Продажи купе-кроссовера Renault Arkana будут больше, чем у Renault Kaptur, по оценке директора по маркетингу «Рено Россия» Франсиско Идальго-Маркеса. Конкретные цифры он не раскрыл. В 2018 г. в России было продано 30 042 автомобилей Kaptur — это 22% от общих продаж Renault в России, следует из данных АЕБ. Продажи выше уровня Kaptur вполне возможны, но все будет зависеть от цен основных комплектаций, говорит дилер. По его оценке, оптимальная ценовая минимальная граница для этой модели — 1,2 млн руб.

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