Итоги саммита в Париже. О чем договорились Путин, Зеленский, Макрон и Меркель
В понедельник, 9 декабря, состоялся шестой саммит «нормандской четверки» на уровне глав государств. Переговоры проходили в Елисейском дворце в Париже. В общей сложности они продлились почти шесть часов, включая полуторачасовой перерыв на двустороннюю встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. В саммите также участвовали канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон.
Сразу после завершения переговоров было опубликовано итоговое коммюнике. В нем руководители государств подтвердили приверженность минским договоренностям от 2015 г., а также договорились:
до конца года обеспечить «полное и всеобъемлющее соблюдение режима прекращения огня» в Донбассе и содействовать обмену пленными по формуле «всех на всех»;
до марта 2020 г. развести вооруженные силы в трех населенных пунктах Донбасса — Золотое, Петровское и станица Луганская — и начать процесс разминирования на освобожденных территориях;
продлить действие закона об особом статусе Донбасса и в будущем внести соответствующие изменения в конституцию Украины, чтобы придать этой норме постоянный характер;
имплементировать «формулу Штайнмайера» в украинское законодательство;
провести новую встречу в «нормандском формате» через четыре месяца;
вернуться к вопросу о местных выборах в Донбассе и контролю над российско-украинской границей на следующих переговорах.
Путин и Зеленский разошлись в понимании сроков восстановления Украиной контроля над границей с Россией. Российский президент настаивает на безусловном соблюдении минских соглашений, в которых говорится, что Киев получит контроль над границей на следующий день после выборов в Донбассе. Украинский лидер хочет восстановить контроль над границей до выборов на непризнанных территориях.
Оба президента саммит в Париже посчитали успешным. Путин заявил, что итоги переговоров — еще один шаг к разрешению конфликта в Донбассе.
«Есть ли потепление какое-то? Я думаю, что да. Уже произошел обмен удерживаемыми лицами, состоялся обмен и разведение сил, мы встретились в нормандском формате»
Однако, по словам Зеленского, осталось много вопросов, которые на саммите в Париже решить не удалось. Он также заявил о готовности к диалогу с самопровозглашенными ДНР и ЛНР: «У меня огромное количество друзей, жителей Донбасса, сбежавших от пуль, от взрывов. И я с ними в диалоге. Готов ли я с ними контактировать? Я каждый день делаю это».