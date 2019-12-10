Итоги саммита в Париже. О чем договорились Путин, Зеленский, Макрон и Меркель

Однако, по словам Зеленского, осталось много вопросов, которые на саммите в Париже решить не удалось. Он также заявил о готовности к диалогу с самопровозглашенными ДНР и ЛНР: «У меня огромное количество друзей, жителей Донбасса, сбежавших от пуль, от взрывов. И я с ними в диалоге. Готов ли я с ними контактировать? Я каждый день делаю это».