Онлайн-кинотеатр Premier удалил эпизод сериала «Эпидемия» о беспорядках

Онлайн-кинотеатр Premier (ранее назывался ТНТ-Premier, принадлежит «Газпром-медиа») удалил пятый эпизод фантастического сериала Павла Костомарова «Эпидемия» о неизвестном вирусе в России. На это обратили внимание пользователи соцсетей и подтвердила каналу «Дождь» телеобозреватель Арина Бородина. По ее словам, пятую серию разместили на сайте 12 декабря, а в ночь на субботу она исчезла. В этом эпизоде, в частности, были показаны беспорядки и расстрел силовиками мирных жителей.