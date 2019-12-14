Онлайн-кинотеатр Premier удалил эпизод сериала «Эпидемия» о беспорядках
Онлайн-кинотеатр Premier (ранее назывался ТНТ-Premier, принадлежит «Газпром-медиа») удалил пятый эпизод фантастического сериала Павла Костомарова «Эпидемия» о неизвестном вирусе в России. На это обратили внимание пользователи соцсетей и подтвердила каналу «Дождь» телеобозреватель Арина Бородина. По ее словам, пятую серию разместили на сайте 12 декабря, а в ночь на субботу она исчезла. В этом эпизоде, в частности, были показаны беспорядки и расстрел силовиками мирных жителей.
Одновременно с этим показ второй половины «Эпидемии» перенесен на февраль 2020 г. Об этом сообщается на сайте онлайн-кинотеатра. Информацию «Ведомостям» подтвердил представитель «Газпром-медиа». По его словам, такое решение было принято в связи с недостатком премьер в феврале.
Пресс-служба Premier в свою очередь заявила «Дождю», что перенос «Эпидемии» на февраль связан с успехом нового сезона сериала «Полицейский с рублевки». «Конец года платформа завершает, перевыполнив все бизнес-KPI. Сериал "Эпидемия" является очень мощным и отдельно стоящим проектом, поэтому мы планируем под него отдельный временной слот», — сказал представитель онлайн-телеканала. Пятая серия, вероятно, выйдет в феврале.
Когда такое решение было принято, не известно. Режиссер Костомаров сказал «Дождю», что для него перенос второй части сериала на следующий год стал сюрпризом. О причинах ему ничего не сообщили.
Премьера сериала «Эпидемия», созданного ТНТ-Premier Studios по мотивам романа Яны Вагнер «Вонгозеро», состоялась 14 ноября. Планируется, что в первом сезоне будет восемь серий. Режиссер сериала Павел Костомаров до этого снимал для ТНТ сериалы «Чернобыль: зона отчуждения» и «Закон каменных джунглей».
Ранее на этой неделе ТНТ снял с эфира украинский сериал «Слуга народа» с президентом Украины Владимиром Зеленским в главной роли. Теперь он доступен только на Premier. При этом из первого эпизода сериала убрали шутку про президента России Владимира Путина.