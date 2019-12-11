ТНТ больше не будет показывать в эфире сериал «Слуга народа» с Зеленским

Представитель ТНТ заявил «Ведомостям», что канал изначально не собирался показывать больше трех первых серий «Слуги народа» в эфире. «Целиком первый сезон изначально предназначался для показа только на платформе PREMIER», – утверждает он. Анонс ТНТ о ежедневном показе «Слуги народа» в эфире представитель канала назвал «маркетинговым ходом по повышению узнаваемости платформы». Он не ответил на вопрос, почему ТНТ решил показать весь сезон «Слуги народа» только в интернете, тем более что сериал с мая доступен в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» (принадлежит «Яндексу»).