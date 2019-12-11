ТНТ вырезал из сериала «Слуга народа» с Зеленским шутку про Путина
Российский телеканал ТНТ начал показывать украинский сериал «Слуга народа», главную роль в котором исполнил действующий президент Украины Владимир Зеленский. Из первой серии в трансляции на центральные регионы России вырезали шутку про президента России Владимира Путина. Первым на это обратила внимание BBC. «Ведомости» направили запрос ТНТ.
Главный герой сериала — учитель истории Василий Голобородько, которого сыграл Зеленский. Герой, разозлившись происходящим в стране, выкрикивает монолог, в котором грозит устроить президенту жизнь простого учителя, а простому учителю позволить жить так, как живет президент. На волне популярности видеоролика Голобородько становится президентом.
По сюжету новоизбранный президент Голобородько выбирает дорогие часы и костюм, положенные ему по статусу. Премьер-министр подсказывает, что Путин носит часы швейцарской марки Hublot, произнося ее название как «хубло». Герой Зеленского удивляется: «Путин – хубло»? Пользователи Twitter ранее сообщали, что в восточных регионах, где из-за разницы во времени премьера состоялась раньше, эту шутку показали.
Зеленский в апреле победил во втором туре президентских выборов, набрав 73,22% голосов. Его соперник – предыдущий президент Украины Петр Порошенко – получил 24,45% голосов. 9 декабря прошла первая встреча Путина и Зеленского. Это произошло во время саммита «нормандской четверки» в Париже.