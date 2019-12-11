ТНТ вырезал из сериала «Слуга народа» с Зеленским шутку про Путина

По сюжету новоизбранный президент Голобородько выбирает дорогие часы и костюм, положенные ему по статусу. Премьер-министр подсказывает, что Путин носит часы швейцарской марки Hublot, произнося ее название как «хубло». Герой Зеленского удивляется: «Путин – хубло»? Пользователи Twitter ранее сообщали, что в восточных регионах, где из-за разницы во времени премьера состоялась раньше, эту шутку показали.