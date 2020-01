Disney уберет Fox из названия киностудии 20th Century Fox

Американская компания The Walt Disney решила провести ребрендинг киностудии 20th Century Fox и убрать из ее названия слово Fox, сообщает The New York Times. Соответственно, после изменения названия, сменится и логотип киностудии, существующий 85 лет, отмечает издание. Кроме того, слово Fox исчезнет и из названия дочерней компании 20th Century Fox — Fox Searchlight Pictures.