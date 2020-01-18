Disney уберет Fox из названия киностудии 20th Century Fox
Американская компания The Walt Disney решила провести ребрендинг киностудии 20th Century Fox и убрать из ее названия слово Fox, сообщает The New York Times. Соответственно, после изменения названия, сменится и логотип киностудии, существующий 85 лет, отмечает издание. Кроме того, слово Fox исчезнет и из названия дочерней компании 20th Century Fox — Fox Searchlight Pictures.
Disney уже начала процесс переименования, пишет Variety со ссылкой на источники. В частности, у сотрудников Searchlight Pictures изменились электронные адреса, а также интернет-адрес компании. Кроме того, на постере к новому фильму Downhill, премьера которого запланирована на январь, будет уже обновленный логотип Searchlight Pictures без слова Fox.
В то же время, журнал пишет, что изменения не коснутся знаменитой заставки 20th Century Fox, которая появляется на экранах перед началом фильмов этой киностудии. Disney также, по данным Variety, не приняла окончательного решения, убирать ли слово Fox из названий телестудий 20th Century Fox Television и Fox 21 Television Studios.
Disney хочет сменить названия компаний, чтобы они перестали ассоциироваться с прежним владельцем, отмечает NYT. В 2018 г. Disney приобрела активы 21st Century Fox у их основного владельца Руперта Мердока за $71 млрд. Помимо прав на три известные кинофраншизы Disney также получила кино- и телестудию 20th Century Fox, ряд кабельных каналов телесети Fox, включая National Geographic, и долю в стриминговом сервисе Hulu.