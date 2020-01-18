Disney уберет Fox из названия киностудии 20th Century Fox

Disney уже начала процесс переименования, пишет Variety со ссылкой на источники. В частности, у сотрудников Searchlight Pictures изменились электронные адреса, а также интернет-адрес компании. Кроме того, на постере к новому фильму Downhill, премьера которого запланирована на январь, будет уже обновленный логотип Searchlight Pictures без слова Fox.