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Comcast отказалась от борьбы с Disney за активы Мердока

Американская компания Comcast отказалась от конкуренции с Disney за медиаактивы холдинга 21st Century Fox миллиардера Руперта Мердока. Она сосредоточится на борьбе за британскую телекоммуникационную корпорацию Sky, передало агентство Reuters.

«Comcast не намерена дальше рассматривать приобретение активов 21st Century Fox и вместо этого сосредоточится на нашем предложении по Sky», – говорится в заявлении компании. Comcast предложила за 61% Sky $34 млрд – приобретение медиакомпании должно помочь в конкурентной борьбе с Netflix и Amazon.

Новость о выходе Comcast из борьбы подняла ее котировки на 2,5% и Disney на 1,2%, но снизила котировки Fox на 1% на предварительных торгах.

Соперничество между Disney и Comcast за медиаактивы 21st Century Fox началось в 2017 г. В декабре Disney предложила за них $52,4 млрд акциями, но месяц назад Comcast перебила эту сумму, предложив $65 млрд денежными средствами. После этого Disney улучшила предложение до $71,3 млрд акциями или деньгами на выбор. Предложение Disney уже одобрено регулятором при условии продажи 22 региональных спортивных каналов Fox Sports Regional Networks.

В настоящее время 21st Century Fox принадлежит миллиардеру Руперту Мердоку. В числе ее активов 39% Sky. 12 июля правительство Великобритании одобрило слияние Sky и 21st Century Fox. Решение о слиянии с американским холдингом теперь предстоит принять акционерам Sky.