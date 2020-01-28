Disney снимет ремейк «Бэмби»
Disney снимет ремейк мультфильма «Бэмби» с помощью фотореалистичной компьютерной анимации, сообщает Deadline. Классический мультфильм об олененке вышел на экраны в 1942 г.
Сценаристами нового «Бэмби» стали Женева Робертсон-Дворет, работавшая над фильмом «Капитан Марвел», и Линдси Бир. Режиссер мультфильма пока неизвестен. Продюсировать картину будет компания Depth of Field, которая сейчас также снимает ремейк «Пиноккио».
В 2019 г. Disney выпустил ремейк «Короля льва», который собрал в мировом прокате более $1,6 млрд и стал одним из самых кассовых в истории. В России «Король лев» стал самым кассовым фильмом года, собрав почти 3 млрд руб.