Макаревич рассказал об отказе Любимовой финансировать фильм о «Машине времени»
Министр культуры Ольга Любимова, когда занимала пост директора департамента кинематографии в министерстве, отказалась поддержать фильм к 50-летию «Машины времени», рассказал на своей странице в Facebook лидер группы Андрей Макаревич. Минкультуры не получало заявку на субсидирование этого фильма, сообщила «Ведомостям» руководитель пресс-службы министерства Анна Усачева.
Фильм «Машина вне времени» поддержали в Управлении президента по общественным проектам, утверждает Макаревич. Он опубликовал письмо главы управления Сергея Новикова бывшему министру культуры Владимиру Мединскому, в котором тот просит поддержать проект. Мединский «на словах» согласился, отмечает Макаревич. «Закончилось все действительно на Любимовой», – написал он. Подлинность письма за подписью Новикова подтвердил источник «Ведомостей» в Министерстве культуры.
Идея фильма «Машина вне времени» принадлежит продюсеру и режиссеру Андрею Комарову, отметил Макаревич. Согласно письму Новикова, подготовкой проекта занималась кинокомпания Star Media. Фильм должен был состоять из 10 новелл, снятых разными режиссерами. В съемках планировали участвовать Павел Лунгин, Александр Митта, Борис Хлебников, Юрий Быков, Гарик Сукачев, Клим Шипенко и др. Сейчас Star Media не занимается производством этого фильма, сообщили «Ведомостям» в кинокомпании.
Сама «Машина времени» не была инициатором съемок и не обращалась за финансовой поддержкой в Минкультуры, пояснил «Интерфаксу» представитель группы Антон Чернин. «Я не удивлен, что инициативу отклонили, потому что для серьезной заявки это было слишком расплывчато», – добавил он.
Star Media также не подавала в Минкультуры заявку на получение субсидии и, соответственно, не участвовала в питчингах, рассказала Усачева. Она добавила, что министерство в прошлом году направило Комарову письмо, где сообщалось о готовности рассмотреть вопрос о финансировании фильма, если он будет представлен кинокомпанией на очередной конкурс по реализации проектов национальных фильмов в апреле – мае 2019 г.