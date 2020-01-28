Макаревич рассказал об отказе Любимовой финансировать фильм о «Машине времени»

Star Media также не подавала в Минкультуры заявку на получение субсидии и, соответственно, не участвовала в питчингах, рассказала Усачева. Она добавила, что министерство в прошлом году направило Комарову письмо, где сообщалось о готовности рассмотреть вопрос о финансировании фильма, если он будет представлен кинокомпанией на очередной конкурс по реализации проектов национальных фильмов в апреле – мае 2019 г.