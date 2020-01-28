Редакция «Банки.ру» оспорила в суде свое выселение

Теперь «Банковские новости» оспаривают это решение в суде и считают, что у «Банки.ру» не было оснований на одностороннее расторжение договора, следует из копии иска, с которой ознакомились «Ведомости». Ильин-Адаев подтвердил, что такой иск подан. Юнусова заявила «Ведомостям», что условия договора позволяют ей как гендиректору в случае возникновения производственной необходимости расторгнуть договор аренды. Освободившееся пространство, по ее словам, будет использоваться бывшими сотрудниками ООО «Банковские новости», которые переходят на работу в «Банки.ру».