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Совет директоров Mail.ru Group одобрил листинг на Московской бирже

Ведомости

Mail.ru Group сообщила, что совет директоров компании одобрил листинг на Московской бирже. Депозитарные расписки группы начнут торговаться в течение первого полугодия 2020 г. Листинг не будет сопровождаться дополнительной эмиссией, сообщила компания.

«Мы ориентируемся на публичные рынки и хотим быть доступными для всех инвесторов — в том числе для тех, кто работает на нашем основном рынке. Мы стремимся, чтобы у россиян был доступ не только к широкому спектру наших сервисов, но и к нашему акционерному капиталу»

Борис Добродеев
генеральный директор Mail.ru Group

Листинг на Московской бирже позволит повысить потенциальную ликвидность бумаг компании, которыми владеют институциональные инвесторы, отметил генеральный директор Mail.ru Group Борис Добродеев. По его словам, в компании ожидают, что после этого шага база инвесторов расширится, а Mail.ru Group будет включена в новые фондовые индексы.

Пока бумаги Mail.ru Group торговались только на Лондонской фондовой бирже, компания разместила там 17% своих акций в виде глобальных депозитарных расписок в 2010 году. Сейчас на бирже торгуются расписки на акции группы, которые эквивалентны 49,8% капитала компании и 21,7% голосов. Крупнейшие акционеры группы по голосам – МФТ (совместное предприятие «Мегафона», USM Holdings Алишера Усманова и Газпромбанка, 58,3% голосов) и южноафриканский Naspers (12,3% голосов). 

В 2014 г. свои акции на Московской бирже разместил основной конкурент Mail.ru Group — компания «Яндекс».

Mail.ru Group – вторая по выручке российская интернет-компания после «Яндекса». В 2019 г. ее доходы выросли по сравнению с 2018 г. на 22,4% до 87 млрд руб., EBITDA компании – на 9,6% до 29,8 млрд руб. В 2020 г., по прогнозу компании ее выручка может вырасти на 18–20%, до 103–105 млрд руб.

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