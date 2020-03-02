Совет директоров Mail.ru Group одобрил листинг на Московской бирже

«Мы ориентируемся на публичные рынки и хотим быть доступными для всех инвесторов — в том числе для тех, кто работает на нашем основном рынке. Мы стремимся, чтобы у россиян был доступ не только к широкому спектру наших сервисов, но и к нашему акционерному капиталу»

Борис Добродеев генеральный директор Mail.ru Group