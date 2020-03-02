Совет директоров Mail.ru Group одобрил листинг на Московской бирже
Mail.ru Group сообщила, что совет директоров компании одобрил листинг на Московской бирже. Депозитарные расписки группы начнут торговаться в течение первого полугодия 2020 г. Листинг не будет сопровождаться дополнительной эмиссией, сообщила компания.
«Мы ориентируемся на публичные рынки и хотим быть доступными для всех инвесторов — в том числе для тех, кто работает на нашем основном рынке. Мы стремимся, чтобы у россиян был доступ не только к широкому спектру наших сервисов, но и к нашему акционерному капиталу»
Листинг на Московской бирже позволит повысить потенциальную ликвидность бумаг компании, которыми владеют институциональные инвесторы, отметил генеральный директор Mail.ru Group Борис Добродеев. По его словам, в компании ожидают, что после этого шага база инвесторов расширится, а Mail.ru Group будет включена в новые фондовые индексы.
Пока бумаги Mail.ru Group торговались только на Лондонской фондовой бирже, компания разместила там 17% своих акций в виде глобальных депозитарных расписок в 2010 году. Сейчас на бирже торгуются расписки на акции группы, которые эквивалентны 49,8% капитала компании и 21,7% голосов. Крупнейшие акционеры группы по голосам – МФТ (совместное предприятие «Мегафона», USM Holdings Алишера Усманова и Газпромбанка, 58,3% голосов) и южноафриканский Naspers (12,3% голосов).
В 2014 г. свои акции на Московской бирже разместил основной конкурент Mail.ru Group — компания «Яндекс».
Mail.ru Group – вторая по выручке российская интернет-компания после «Яндекса». В 2019 г. ее доходы выросли по сравнению с 2018 г. на 22,4% до 87 млрд руб., EBITDA компании – на 9,6% до 29,8 млрд руб. В 2020 г., по прогнозу компании ее выручка может вырасти на 18–20%, до 103–105 млрд руб.