Главный редактор RT ответила на обвинения Навального
«Аэрофлот» уже четвертый год заключает контракты на рекламу в программе «Международная пилорама», говорится в расследовании основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, опубликованном 10 марта. Эта программа выходит поздно вечером по субботам на канале НТВ, ведет ее Тигран Кеосаян. Художественный руководитель «Международной пилорамы» – главный редактор государственного канала RT и гражданская жена Кеосаяна Маргарита Симоньян. За один выпуск НТВ платит производителю программы, компании «Голд вижн», 3,4 млн руб., утверждает ФБК со ссылкой на документы компании, полученные от анонимного пользователя по почте.
Навальный утверждает, что единственный владелец «Голд вижн» – Давид Кеосаян, брат Тиграна. «Ведомости» убедились, что именно он значится владельцем этой компании в ЕГРЮЛ.
По данным Mediascope, в 2019 г. выпуск «Международной пилорамы» в среднем смотрели 9,3% зрителей старше 18 лет в крупных городах России. Это чуть ниже средней доли канала НТВ в том же году (9,5%).
За контакты с такой аудиторией, а также с аудиторией шоу Politicking with Larry King на телеканале «RT America» «Аэрофлот» заплатил 219 млн руб. в 2017 г., 215 млн руб. в 2018 г. и по 300 млн руб. – в 2019 г. и в 2020 г., в сумме больше 1 млрд руб., утверждает ФБК. Это подтверждается документами на сайте госзакупок. Судя по открытым данным по интернет-просмотрам Politicking with Larry King, у этой программы очень маленькая аудитория, считает Навальный.
Рекламу в эфире «Международной пилорамы» и шоу Кинга «Аэрофлот» закупает у единого поставщика – рекламного агентства «Инвенто». ФБК связывает эту компанию с Симоньян, но доказательств не приводит.
Производство программы «Международная пилорама» обходится создателям в разы дешевле, чем они получают от НТВ и «Аэрофлота» – примерно в 2 млн руб. за выпуск, считает основатель ФБК. Над ее созданием еженедельно трудятся около десяти штатных сотрудников RT, съемки программы проводятся в студии этого канала, указывает Навальный. RT получает от студии «Голд вижн» в среднем 370 000 руб. за выпуск, утверждается в расследовании.
Представители НТВ и «Аэрофлота» от комментариев отказались.
Маргарита Симоньян заявила «Ведомостям», что является не только художественным руководителем «Международной пилорамы», о чем «не раз заявляла публично», но и «основным автором сценария этого могучего телепродукта». Главный редактор RT подтвердила, что получает за эту работу гонорар, с которого платятся налоги.
RT предоставляет услуги «Голд вижн» по съемке «Международной пилорамы» по своим стандартным расценкам без каких-либо скидок, утверждает Симоньян: «Мы стараемся всегда задействовать студии в те часы, когда они не заняты в производстве программ RT, и с удовольствием предоставляем их всем желающим: от западных телеканалов до аппарата албанского правительства, например. Расценки для всех одинаковы. Эти деньги целиком идут в бюджет RT».
Детали контракта с «Аэрофлотом» ей неизвестны, утверждает Симоньян. Комментировать смету программы, прописанную в расследовании Навального, она отказалась. В ответе пресс-службы «Инвенто» на запрос «Ведомостей» о расследовании Навального говорится: «Соответствующим органам стоит заняться расследованием публикации финансовых документов компаний, в том числе подделанных».