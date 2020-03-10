Главный редактор RT ответила на обвинения Навального

За контакты с такой аудиторией, а также с аудиторией шоу Politicking with Larry King на телеканале «RT America» «Аэрофлот» заплатил 219 млн руб. в 2017 г., 215 млн руб. в 2018 г. и по 300 млн руб. – в 2019 г. и в 2020 г., в сумме больше 1 млрд руб., утверждает ФБК. Это подтверждается документами на сайте госзакупок. Судя по открытым данным по интернет-просмотрам Politicking with Larry King, у этой программы очень маленькая аудитория, считает Навальный.