Онлайн-кинотеатр Premier отменил подписку из-за коронавируса
Онлайн-кинотеатр Premier с 15 марта отменил подписку, сообщил холдинг «Газпром-медиа». В начале этого года холдинг снизил подписку на этот сервис до 29 руб. в месяц.
Premier запущен осенью 2018 г. Здесь до эфира выходят сериалы, снятые для каналов ТНТ и ТВ-3, а также сериалы, снятые «Газпром-медиа» специально для интернета. Стартовал Premier сериалом Семена Слепакова «Домашний арест».
В сообщении «Газпром-медиа» нет прямого упоминания коронавируса, но говорится о массовом карантине. «Мы уверены, что это станет хорошим и полезным подарком в сложившейся ситуации, когда огромное количество людей вынуждено находиться дома, а благодаря видеоплатформе Premier это время пройдет незаметно и станет приятным», — указано в сообщении «Газпром-медиа».
Вспышка коронавирусной инфекции нового типа началась в декабре 2019 г. в китайской провинции Хубэй. Помимо Китая случаи заболевания коронавирусом зарегистрированы еще в 126 странах. Согласно последним данным, заразились свыше 156 500 человек, более 5800 скончались.
В России на момент публикации было выявлено 63 заболевших коронавирусом, из них 60 ‒ россияне, двое ‒ граждане Китая, один ‒ итальянец. Больше всего случаев заболевания (33) зарегистрировано в Москве.