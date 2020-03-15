Онлайн-кинотеатр Premier отменил подписку из-за коронавируса

В сообщении «Газпром-медиа» нет прямого упоминания коронавируса, но говорится о массовом карантине. «Мы уверены, что это станет хорошим и полезным подарком в сложившейся ситуации, когда огромное количество людей вынуждено находиться дома, а благодаря видеоплатформе Premier это время пройдет незаметно и станет приятным», — указано в сообщении «Газпром-медиа».