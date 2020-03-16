Сыгравшая девушку Бонда Ольга Куриленко заразилась коронавирусом

12 марта актер Том Хэнкс сообщил, что вместе с женой Ритой Уилсон заболел коронавирусной инфекцией в Австралии. Они находились там для участия в съемках фильма об Элвисе Пресли. Пара находится под наблюдением врачей, а сам Хэнкс отметил, что пробудет с женой в изоляции столько, сколько будет нужно.