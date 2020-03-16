Сыгравшая девушку Бонда Ольга Куриленко заразилась коронавирусом
Сыгравшая девушку Джеймса Бонда в фильме «Квант милосердия» актриса и модель Ольга Куриленко заболела коронавирусной инфекцией. Об этом она сообщила в своем Instagram.
Актриса из Украины рассказала, что уже неделю находится на лечении от коронавирусной инфекции. «Температура и слабость — мои основные симптомы. Будьте осторожны и принимайте это во всерьёз!», — написала Куриленко.
12 марта актер Том Хэнкс сообщил, что вместе с женой Ритой Уилсон заболел коронавирусной инфекцией в Австралии. Они находились там для участия в съемках фильма об Элвисе Пресли. Пара находится под наблюдением врачей, а сам Хэнкс отметил, что пробудет с женой в изоляции столько, сколько будет нужно.
Пандемия коронавирусной инфекции (COVID-19) началась в конце 2019 г. в Китае. По данным Всемирной организации здравоохранения, на 15 марта в мире было зафиксировано 153,5 тыс. заболевших, 5735 человек умерли.