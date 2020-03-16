Михаил Зыгарь и Сергей Васильев вошли в совет директоров «МТС медиа»
«МТС медиа» было создано осенью 2019 г. – это подразделение одноименной телекоммуникационной компании отвечает за производство и дистрибуцию контента. Сейчас за контент платят 4 млн клиенты МТС – это абоненты спутникового ТВ, подписчики одноименного онлайн-кинотеатра и т. д. К 2023 г. оператор рассчитывает, что таких клиентов станет больше 10 млн. Недавно компания сообщила, что в 2019 г. медиасервисы принесли ей около 2% выручки, или около 10 млрд руб.
Курирует медиаподразделение вице-президент МТС Игорь Мишин, бывший гендиректор ТНТ. Он говорил, что оператор будет не только показывать готовый контент, но и производить собственный, в том числе фильмы и сериалы.
Первое заседание совета директоров «МТС медиа» прошло на прошлой неделе, уточнил представитель оператора.
Сергей Васильев много лет возглавлял «Видео интернешнл», одного из двух крупнейших продавцов телерекламы в России. В 2016 г. крупнейшие телехолдинги создали единого продавца рекламы – Национальный рекламный альянс (НРА), Васильев входит в его совет директоров. Васильев подтвердил «Ведомостям», что стал независимым директором «МТС медиа».
Михаил Зыгарь – известный российский журналист, он работал в «Коммерсанте», русском Newsweek, был главным редактором «Дождя». В 2015 г. выпустил книгу «Вся кремлевская рать», в 2017 г. – «Империя должна умереть», на основе которой выпустил интернет-проект «1917. Свободная история». В 2019 г. вместе с критиком Алексеем Киселевым запустил проект «Мобильный художественный театр» – сочетание аудиоспектакля и гида.
Зыгарь, по собственным словам, сейчас работает над несколькими совместными проектами с российскими видеосервисами: «Именно поэтому «МТС медиа» и пригласил меня в совет директоров, я знаю, что происходит на рынке с точки зрения производителей контента. Мне самому безумно интересно наблюдать за зарождающимся рынком онлайн-контента и еще более интересно делать это в нескольких ролях».
Титинков с начала 90-х гг. работал в редакции молодежных программ Центрального телевидения, которая создавала такие программы, как «Взгляд», «Авторское телевидение», «Это вы можете» и т. д. Продюсер таких документальных проектов на «Первом», как «Романовы», «Первая мировая», а также сериала «Орлов и Александра».