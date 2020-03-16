Михаил Зыгарь и Сергей Васильев вошли в совет директоров «МТС медиа»

«МТС медиа» было создано осенью 2019 г. – это подразделение одноименной телекоммуникационной компании отвечает за производство и дистрибуцию контента. Сейчас за контент платят 4 млн клиенты МТС – это абоненты спутникового ТВ, подписчики одноименного онлайн-кинотеатра и т. д. К 2023 г. оператор рассчитывает, что таких клиентов станет больше 10 млн. Недавно компания сообщила, что в 2019 г. медиасервисы принесли ей около 2% выручки, или около 10 млрд руб.