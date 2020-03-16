Большой театр отменил все спектакли и гастроли

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, в соответствии с которым вводится запрет до 10 апреля на мероприятия в помещениях с участием более 50 человек, а также все уличные массовые мероприятия с любым числом участников. С 21 марта по 12 апреля будут закрыты общеобразовательные и спортивные школы, а также учреждения дополнительного образования. Помимо этого Минкультуры рекомендовало музеям отказаться от проведения групповых экскурсий, использования аудиогидов и других мультимедийных устройств на выставках, а также запретить иностранцам посещение учреждений культуры.