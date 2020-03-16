Большой театр отменил все спектакли и гастроли
Большой театр отменил все спектакли и концерты до 10 апреля, рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе театра. Помимо этого также отменяются гастроли иностранных и российских артистов, уточнили в пресс-службе. Информация о порядке возврата билетов будет опубликована на сайте театра 17 марта.
Репетиции будут проводиться, но театр организует их таким образом, чтобы одновременно в помещении находилось не более 50 человек.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, в соответствии с которым вводится запрет до 10 апреля на мероприятия в помещениях с участием более 50 человек, а также все уличные массовые мероприятия с любым числом участников. С 21 марта по 12 апреля будут закрыты общеобразовательные и спортивные школы, а также учреждения дополнительного образования. Помимо этого Минкультуры рекомендовало музеям отказаться от проведения групповых экскурсий, использования аудиогидов и других мультимедийных устройств на выставках, а также запретить иностранцам посещение учреждений культуры.
Согласно данным Минздрава, число заболевших коронавирусом в России достигло 93 человек. За сутки число заразившихся выросло на 30 человек. В инфекционные больницы госпитализированы 79 человек, из них у 57 человек заболевание протекает без симптомов.