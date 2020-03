Китай отзывает аккредитацию у американских журналистов

18 февраля власти США внесли пять государственных СМИ Китая, включая «Синьхуа» и China Global Television Network, в число структур иностранной дипмиссии Китая. Это ограничило им максимальное число сотрудников, а также обязало отчитываться о покупках и финансировании. На следующий день Китай лишил аккредитации трех журналистов The Wall Street Journal, поводом для этого стала колонка с заголовком «Китай – больной человек Азии» (China Is the Real Sick Man of Asia) в разделе «Мнения» газеты. Выдворенные журналисты не имели отношение к колонке или к отделу мнений.