Власти Китая выдворят из страны трех журналистов WSJ из-за заголовка
Министерство иностранных дел Китая лишило аккредитации трех корреспондентов The Wall Street Journal (WSJ) в Пекине из-за заголовка одной из статей издания, сообщает WSJ. Двое граждан США и гражданин Австралии, работавшие в китайском бюро WSJ, должны будут покинуть страну в течение 5 дней.
Материал «Китай – больной человек Азии» был опубликован WSJ в разделе «Мнения», его автором был американский академик Уолтер Расселл Мид. Основная редакция WSJ и редакция раздела «Мнения» WSJ работают независимо друг от друга, обращает внимание The New York Times. Заголовок, который раскритиковали китайские чиновники и граждане, схож со штампом «больной человек Европы»: так с XIX века публицисты называют европейскую страну, переживающую экономические трудности.
Накануне власти США внесли пять государственных СМИ Китая, включая «Синьхуа» и China Global Television Network, в число структур иностранной дипмиссии Китая. Решение не повлияет на их работу как СМИ, но обяжет просить разрешения на найм новых сотрудников и приобретение собственности, передает Financial Times слова представителя Госдепартамента США. Министр иностранных дел КНР Ван И заявлял, что Китай может принять ответные меры.