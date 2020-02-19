Власти Китая выдворят из страны трех журналистов WSJ из-за заголовка

Накануне власти США внесли пять государственных СМИ Китая, включая «Синьхуа» и China Global Television Network, в число структур иностранной дипмиссии Китая. Решение не повлияет на их работу как СМИ, но обяжет просить разрешения на найм новых сотрудников и приобретение собственности, передает Financial Times слова представителя Госдепартамента США. Министр иностранных дел КНР Ван И заявлял, что Китай может принять ответные меры.