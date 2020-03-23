Россияне стали чаще смотреть телевизор
С 16 по 20 марта общий телерейтинг в России вырос на 4% по сравнению с телесмотрением в рабочие дни за предшествующие две недели, следует из данных исследовательской компании Mediascope. Наибольший прирост домашнего телесмотрения эксперты Mediascope зафиксировали среди детей 4–17 лет (+24%) и молодых зрителей в возрасте 18–24 лет (+13%). Эта же аудитория стала активнее смотреть телевизор и на дачах. Среди зрителей в возрасте от 4 до 11 лет этот показатель вырос на 76%, 12–17 лет – более чем в 2,5 раза и 18–24 лет – на 26% соответственно. Чаще всего россияне смотрят телевизор в дневное время.
Вместе с ростом общего телерейтинга, как отмечают аналитики Mediascope, увеличивается и аудитория новостных программ. Среднесуточное время просмотра ежедневных выпусков новостей и информационно-аналитических передач дома и на дачах за указанный период выросло на 9%. Если в предыдущие две недели россияне старше 4 лет тратили на просмотр новостей в среднем 16,8 минуты в день, то по итогам третьей недели марта – 18,4 минуты.
В частности, россияне стали чаще смотреть программу «Время» на «Первом канале». Рейтинг этой передачи с 16 по 20 марта вырос больше, чем у вечерних выпусков новостей на других каналах, и составил 5,3%, что на 1,1 п. п. выше, чем двумя неделями ранее.