Россияне стали чаще смотреть телевизор

С 16 по 20 марта общий телерейтинг в России вырос на 4% по сравнению с телесмотрением в рабочие дни за предшествующие две недели, следует из данных исследовательской компании Mediascope. Наибольший прирост домашнего телесмотрения эксперты Mediascope зафиксировали среди детей 4–17 лет (+24%) и молодых зрителей в возрасте 18–24 лет (+13%). Эта же аудитория стала активнее смотреть телевизор и на дачах. Среди зрителей в возрасте от 4 до 11 лет этот показатель вырос на 76%, 12–17 лет – более чем в 2,5 раза и 18–24 лет – на 26% соответственно. Чаще всего россияне смотрят телевизор в дневное время.