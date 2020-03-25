Издатели и печатники опасаются падения продаж на 70% из-за коронавируса

По словам президента СППИ, гендиректора «Аргументов и фактов» Руслана Новикова, в прессе ожидают падения рекламных доходов как минимум на 50%, сейчас, по его оценке, они упали на 20%. Сокращение продаж тиражей печатных СМИ он оценил в 40–50% по итогам марта а к концу года — до 75%. Убытки отрасли, по его подсчетам, составят 30–40 млрд руб. На 15% выросла цена мелованной импортной бумаги, российская бумага подорожает на 10% с середины апреля, рассказывают собеседники издания.