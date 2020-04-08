Крупнейшие издатели учебников объединяются

До июля 2017 г. Аркадий Ротенберг был акционером «Просвещения». Кто сейчас является владельцами издательства, доподлинно не известно, но, как утверждала ранее представитель «Просвещения», Ротенберга и аффилированных с ним структур сейчас нет в составе акционеров этого издательства.