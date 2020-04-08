Крупнейшие издатели учебников объединяются
Крупнейшее издательство учебной литературы «Просвещение» и занимающая вторую позицию на этом рынке корпорация «Российский учебник» планируют объединить свой бизнес, говорится в сообщении «Просвещения». «Просвещение» решило «подхватить» актив после того, как портфельный инвестор («Руститанинвест». – «Ведомости») из-за кризиса решил выйти из проекта», – утверждает президент группы «Просвещение» Михаил Кожевников. Сделка на стадии завершения, заявила в беседе с «Ведомостями» представитель «Просвещения» Кристина Колесникова.
Основной владелец «Руститанинвеста» – Алексей Кисин (ранее занимал должность гендиректора принадлежащей Аркадию Ротенбергу продюсерской группы «Красный квадрат»). Он заявил «Ведомостям», что «Руститанинвест» лишь обозначал свое намерение о продаже актива: «Без фиксации конкретных потенциальных интересантов». И отказался подтвердить информацию о сделке с «Просвещением», подобные договоренности являются коммерческой тайной, объяснил он.
В октябре прошлого года издательство «Эксмо-АСТ» продало «Российский учебник» «Рустинанинвесту» за 6 млрд руб. Совокупная доля объединенной компании составит 72% рынка учебной литературы – 42% сейчас занимает «Просвещение», 30% – «Российский учебник» (в экземплярах, данные издательств).
До июля 2017 г. Аркадий Ротенберг был акционером «Просвещения». Кто сейчас является владельцами издательства, доподлинно не известно, но, как утверждала ранее представитель «Просвещения», Ротенберга и аффилированных с ним структур сейчас нет в составе акционеров этого издательства.