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«Яндекс» и МТС остались без товарного знака «Афиша»

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Палата по патентным спорам отменила регистрацию товарных знака «Яндекс.Афиша» и «МТС.Афиша», следует из решения палаты, опубликованного на ее сайте. Регистрация отменена полностью или частично по всем восьми классам товаров и услуг, где были зарегистрированы эти товарные знаки. «Яндекс» оспорит решение, заявил его представитель. МТС отказалась от комментариев.

Rambler Group (точнее, принадлежащее этому холдингу ООО «Компания Афиша») в декабре 2019 г. обратилась в Палату по патентным спорам с претензиями к зарегистрированным товарным знакам «МТС.Афиша» и «Яндекс.Афиша». В конце декабря палата отказала интернет-холдингу в этих претензиях, и тогда Rambler Group оспорила это решение через коллегию палаты.

В начале апреля стало известно, что коллегия встала на строну Rambler Group, но детали решения стали известны только сейчас, после его официальной публикации. «Компания Афиша» – учредитель одноименного СМИ. Сначала это был только печатный журнал, потом у него появилась интернет-версия, которая постепенно стала самостоятельной платформой с отзывами посетителей ресторанов, продажей билетов в кино и театры. В 2016 г. печатный журнал «Афиша» выходить перестал.Теперь «Афиша» от Rambler – один из старейших игроков на рынке онлайн-продажи билетов, это часть сервиса «Рамблер.Касса». «Яндекс» начал продавать билеты в кино в 2015 г. – сначала только как агрегатор других билетных сервисов. Потом у компании добавились продажи концертов и спектаклей, и к 2018 г. сервис частично перешел на прямую работу с кинотеатрами и театрами.

В том же 2018 г. на этот рынок вышла МТС, которая приобрела двух крупных билетных операторов – Ticketland.ru и «Пономиналу». С тех пор конкуренция на этом рынке еще более обострилась.

Как и Rambler Group, «Яндекс» и МТС продают на своих «Афишах» билеты на концерты, фильмы, спектакли и т. д. Товарные знаки «МТС.Афиша» и «Яндекс.Афиша» и были зарегистрированы Роспатентом в марте и июне 2019 г. соответственно. Также в Роспатенте зарегистрировано множество товарных знаков, в названии которых есть слово «афиша».

«Рамблер.Касса» оценивает рынок продажи онлайн-билетов в России в 16–18 млрд руб., сообщал «Коммерсантъ».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных