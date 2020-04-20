«Яндекс» и МТС остались без товарного знака «Афиша»

В начале апреля стало известно, что коллегия встала на строну Rambler Group, но детали решения стали известны только сейчас, после его официальной публикации. «Компания Афиша» – учредитель одноименного СМИ. Сначала это был только печатный журнал, потом у него появилась интернет-версия, которая постепенно стала самостоятельной платформой с отзывами посетителей ресторанов, продажей билетов в кино и театры. В 2016 г. печатный журнал «Афиша» выходить перестал.Теперь «Афиша» от Rambler – один из старейших игроков на рынке онлайн-продажи билетов, это часть сервиса «Рамблер.Касса». «Яндекс» начал продавать билеты в кино в 2015 г. – сначала только как агрегатор других билетных сервисов. Потом у компании добавились продажи концертов и спектаклей, и к 2018 г. сервис частично перешел на прямую работу с кинотеатрами и театрами.