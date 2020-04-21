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Телеканалы и газеты вошли в список системообразующих предприятий

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Правительство внесло 79 организаций связи, технологических и медиакомпаний в список системообразующих предприятий, следует из сообщения на сайте правительства. Список подготовлен Минкомсвязи. 

Среди них:

  • медиахолдинги «Первый канал», ВГТРК, «Газпром-медиа», «Национальная медиа группа», ЮТВ, «Россия сегодня»

  • интернет-холдинги «Яндекс», Mail.ru Group и Rambler Group

  • радиохолдинги «Европейская медиа группа», «Русская медиагруппа», Krutoy Media

  • информационные агентства ТАСС и РБК

  • газеты «Комсомольская правда», «Московский комсомолец», «Аргументы и факты», «Российская газета», «Коммерсантъ»

  • операторы наружной рекламы Russ Outdoor, Gallery

  • книжные издательства «Просвещение», «Эксмо»

  • типографии «Первая образцовая типография», «Парето-принт» 

  • книжные магазины «Читай-город» и «Букводед»

  • аналитическая компания Mediascope

Системообразующие предприятия будут получать помощь из бюджета в приоритетном порядке. В конце марта правительство утвердило первый перечень системообразующих предпритиятий, в него вошли 646 компаний. Позднее премьер-министр Михаил Мишустин предложил профильным министерствам готовить предложения по расширению списка. Первый отраслевой список Минсвязи правительство утвердило 17 апреля, теперь он расширен.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных