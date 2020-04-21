Телеканалы и газеты вошли в список системообразующих предприятий

Системообразующие предприятия будут получать помощь из бюджета в приоритетном порядке. В конце марта правительство утвердило первый перечень системообразующих предпритиятий, в него вошли 646 компаний. Позднее премьер-министр Михаил Мишустин предложил профильным министерствам готовить предложения по расширению списка. Первый отраслевой список Минсвязи правительство утвердило 17 апреля, теперь он расширен.