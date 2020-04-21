Телеканалы и газеты вошли в список системообразующих предприятий
Правительство внесло 79 организаций связи, технологических и медиакомпаний в список системообразующих предприятий, следует из сообщения на сайте правительства. Список подготовлен Минкомсвязи.
Среди них:
медиахолдинги «Первый канал», ВГТРК, «Газпром-медиа», «Национальная медиа группа», ЮТВ, «Россия сегодня»
интернет-холдинги «Яндекс», Mail.ru Group и Rambler Group
радиохолдинги «Европейская медиа группа», «Русская медиагруппа», Krutoy Media
информационные агентства ТАСС и РБК
газеты «Комсомольская правда», «Московский комсомолец», «Аргументы и факты», «Российская газета», «Коммерсантъ»
операторы наружной рекламы Russ Outdoor, Gallery
книжные издательства «Просвещение», «Эксмо»
типографии «Первая образцовая типография», «Парето-принт»
книжные магазины «Читай-город» и «Букводед»
аналитическая компания Mediascope
Системообразующие предприятия будут получать помощь из бюджета в приоритетном порядке. В конце марта правительство утвердило первый перечень системообразующих предпритиятий, в него вошли 646 компаний. Позднее премьер-министр Михаил Мишустин предложил профильным министерствам готовить предложения по расширению списка. Первый отраслевой список Минсвязи правительство утвердило 17 апреля, теперь он расширен.